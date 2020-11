Le gouvernement Legault dévoile son scénario pour les Fêtes

MONTRÉAL — Le gouvernement du Québec permettra les rassemblements en famille ou entre amis d’un maximum de 10 personnes du 24 au 27 décembre seulement.

Le premier ministre François Legault a justifié sa décision, jeudi, en disant que les Québécois avaient besoin de faire le «plein d’énergie».

Le gouvernement offre donc un «contrat moral» aux Québécois pour le temps des Fêtes, a expliqué M. Legault. En échange, il requiert des Québécois de ne pas avoir de contacts une semaine avant et une semaine après Noël.

François Legault a admis que le scénario retenu comportait certains «risques», mais la famille est «au coeur de notre nation», selon lui.

«On prend un risque d’augmentation des cas», a également reconnu le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, «mais on comprend qu’on ne peut pas empêcher les gens de se voir».

«C’est très clair que c’est conditionnel aux efforts qu’on va faire d’ici Noël», a ajouté Horacio Arruda.

École à distance

Les écoles primaires seront fermées à partir du jeudi 17 décembre, mais l’enseignement à distance devra être offert pendant quatre jours, a indiqué le premier ministre Legault, en précisant que les services de garde demeureront ouverts pour les employés des services essentiels.

Le premier ministre a ajouté que les écoles qui offrent des services particuliers devront rester ouvertes pendant cette période.

Au primaire, les écoles rouvriront en janvier à la date prévue, tandis que les étudiants du secondaire devront rester à la maison et recevoir de l’enseignement à distance jusqu’au 11 janvier.

Le scénario présenté jeudi est sujet à ce que la situation ne se détériore pas d’ici le 24 décembre, a également précisé le premier ministre.

Collaboration des entreprises

Le premier ministre Legault a demandé la collaboration des entreprises une semaine avant et une semaine après Noël.

«Toutes les entreprises qui peuvent faire du télétravail, et les entreprises que c’est possible de réduire les activités, ça serait l’idéal, mais on ne l’exige pas.»

Les restaurants, les salles de spectacle et les gyms resteront fermés jusqu’au 11 janvier.