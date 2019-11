Le gouvernement Legault veut assouplir la définition des aires protégées

Québec veut assouplir la définition de ses aires protégées.

En vertu d’un projet de loi déposé jeudi, le gouvernement caquiste permettra notamment des activités forestières.

En conférence de presse jeudi matin à l’Assemblée nationale, le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, a laissé entendre que le Québec pourrait ainsi combler rapidement son retard dans la désignation des aires protégées, en respect des cibles internationales fixées pour la fin de 2020.

Ainsi, les cibles étaient de protéger 17 pour cent du territoire terrestre et 10 pour cent du milieu marin. Or seulement 10,68 pour cent du territoire terrestre est protégé actuellement, et pire encore, seulement 1,35 pour cent du territoire marin.