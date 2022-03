Le gouvernement ontarien pérennisera bientôt la hausse de salaire des préposés

TORONTO — Le gouvernement de l’Ontario prévoit de rendre bientôt permanente une augmentation de salaire qui avait été accordée temporairement pendant la pandémie à ses préposés aux bénéficiaires.

Le premier ministre Doug Ford l’a confirmé, mardi, en expliquant que les travailleurs qui «avaient fait leur part» dans des milieux comme les foyers de soins de longue durée pendant la COVID-19 le méritaient bien.

«Pendant des années, ils ont été ignorés, ils étaient sous-payés, surchargés de travail, et nous l’avons reconnu en leur accordant une augmentation de 3 $ de l’heure. Nous allons la rendre permanente», a déclaré M. Ford en marge d’une annonce distincte à Brampton.

Une source gouvernementale de haut niveau avait auparavant confirmé à La Presse Canadienne que le gouvernement Ford avait l’intention de déposer ce mois-ci un projet de loi en ce sens.

La hausse des salaires des travailleurs de la santé a été prolongée à plusieurs reprises, quelques mois à la fois, depuis que la COVID-19 a frappé la province il y a maintenant deux ans. La plus récente prolongation devait expirer à la fin du mois.

La source au gouvernement a indiqué que la hausse de 3 $ de l’heure accordée exceptionnellement aux travailleurs des soins de longue durée et des soins communautaires sera permanente, et que les travailleurs des hôpitaux publics conserveront leur augmentation de 2 $ de l’heure.

Avant l’application de cette augmentation, le taux de base pour les préposés aux bénéficiaires était de 16,50 $ l’heure en Ontario.

L’augmentation de salaire touchera environ 158 000 employés du secteur public dans les domaines des soins à domicile et communautaires, des soins de longue durée, des hôpitaux publics et des services sociaux.

Le gouvernement avait déclaré par le passé que le programme temporaire visait à stabiliser, attirer et retenir le personnel de santé pendant la pandémie de COVID-19. Le premier ministre Ford avait promis que son gouvernement maintiendrait l’augmentation de salaire pour les préposés, mais il n’avait pas précisé quand ni comment.

«Trop peu, trop tard»

Mais les personnes touchées par cette hausse permanente ont estimé qu’elle arrivait trop tard et ne résoudrait pas les défis plus larges qui affligent le personnel de la santé.

Sharleen Stewart, président du syndicat SEIU Healthcare, a déclaré mardi que les détails publics du plan ne traitent pas de solutions durables et à long terme pour attirer et retenir les travailleurs.

Mme Stewart cite notamment l’absence de détails sur les congés de maladie payés, les emplois à temps plein garantis, les mauvaises conditions de travail et d’autres problèmes. Elle a également déclaré que l’augmentation permanente des salaires maintiendrait les disparités entre les travailleurs de la santé dans différents secteurs.

Cette mesure sera la plus récente du gouvernement progressiste-conservateur de l’Ontario pour inciter les travailleurs du secteur de la santé à rester en poste, après deux années épuisantes de pandémie. La rétention des infirmières et autres travailleurs de la santé a été soulevée comme un problème clé tout au long de la bataille contre la COVID-19 en Ontario. Les syndicats citaient des préoccupations concernant l’épuisement professionnel et les bas salaires.

Le gouvernement Ford a annoncé plus tôt ce mois-ci un plan de 763 millions $ pour offrir aux infirmières une «prime de rétention» pouvant atteindre 5000 $, afin de les garder en poste. Les syndicats avaient alors qualifié ce plan de «solution temporaire» annoncée avant les élections, prévues en juin.

Des syndicats ont également demandé au gouvernement Ford d’abroger un projet de loi qui plafonne à 1 % les augmentations salariales annuelles des employés du secteur public en Ontario.

La nouvelle de l’augmentation prévue des salaires des préposés est arrivée mardi alors que le gouvernement annonçait d’autres mesures de financement visant à renforcer le système de santé. M. Ford était à Brampton pour vanter les mérites d’une nouvelle faculté de médecine à l’Université Ryerson, qui devrait ouvrir d’ici 2025. Il a aussi annoncé les plans de son gouvernement d’ajouter des centaines de postes d’étudiants en médecine en Ontario au cours des cinq prochaines années.

De son côté, le ministre des Soins de longue durée, Paul Calandra, a annoncé mardi que le gouvernement dépensera 673 millions $ cette année dans les foyers de soins de longue durée pour accroître le personnel. Cet engagement fait partie de l’objectif du gouvernement de fournir en moyenne quatre heures de «soins directs» par jour aux résidents d’ici 2025.