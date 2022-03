Le gouvernement ontarien refuse de reporter l’abandon du port du masque à l’école

TORONTO — Le plus important conseil scolaire de l’Ontario affirme que le gouvernement a refusé de reporter la levée du port du masque obligatoire et d’autres mesures sanitaires dans les écoles.

Le port du masque obligatoire devrait prendre fin dans la plupart des milieux lundi prochain en Ontario. Mais le Conseil scolaire du district de Toronto avait demandé au gouvernement un délai supplémentaire, afin que cet assouplissement se fasse de façon plus progressive dans les écoles au retour de la semaine de relâche — lundi, justement.

Le conseil scolaire avait fait part de ses inquiétudes au gouvernement en rappelant les faibles taux de vaccination chez les enfants de cinq à onze ans, ainsi que les risques pour les élèves et le personnel immunodéprimés.

Or, le conseil scolaire affirme que le médecin-hygiéniste en chef de la province et le ministère de l’Éducation ont répondu jeudi à leur demande en «réitérant leur orientation précédente» sur la levée lundi du masque obligatoire.

Le conseil scolaire indique qu’à partir de la semaine prochaine, le port du masque sera néanmoins «fortement encouragé» dans ses écoles, même s’il ne sera plus obligatoire en vertu des directives gouvernementales.

Le conseil rappelle d’ailleurs que des masques seront toujours disponibles, sur demande, pour le personnel et les élèves, et que «les milieux seront inclusifs pour tous», masqués ou non.

«Nous reconnaissons que l’adaptation à cette nouvelle réalité prendra du temps et que tout le monde n’aura pas le même niveau de confort lorsque les mesures seront levées», a indiqué le conseil dans un communiqué.

«C’est normal de ressentir de l’anxiété au cours des semaines à venir, et c’est aussi normal d’être excités et remplis d’espoir. Faites ce qui vous met à l’aise pendant cette période et respectez les choix individuels des autres.»

L’Ontario signalait vendredi 615 hospitalisations liées à la COVID-19, ainsi que 193 patients aux soins intensifs. Il s’agit de légères baisses de 29 hospitalisations et de six patients aux soins intensifs depuis la veille. On rapportait par ailleurs huit nouveaux décès de la COVID-19.

Les données provinciales montrent 2502 nouvelles infections, mais le médecin-hygiéniste en chef rappelle que le nombre réel est probablement plus élevé, car l’accès aux tests PCR est restreint.

Environ 7 % des foyers de soins de longue durée de la province signalaient des éclosions actives de COVID-19.