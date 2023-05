Le gouvernement ontarien veut élargir un programme pour les chiens de chasse

TORONTO — L’Ontario veut étendre un régime de permis qui permet aux résidents de lâcher des chiens dans un espace clos pour leur apprendre à chasser les coyotes, les renards et les lapins en captivité.

Les chasseurs disent qu’il y a une demande croissante pour le sport canin, tandis que les défenseurs des animaux qualifient cette pratique de cruelle pour la proie captive.

Le ministre des Ressources naturelles et des Forêts de la province a déclaré que le gouvernement souhaitait autoriser davantage d’installations de chasse pour éviter que le sport devienne clandestin.

«Ces installations vont devenir de moins en moins nombreuses avec le temps, à moins que nous ne prenions un certain niveau d’intervention», a déclaré Graydon Smith en entrevue.

«La seule chose que nous ne voudrions pas non plus voir, c’est qu’en l’absence de ces installations, les propriétaires de chiens et leurs maîtres-chiens fassent cela sur d’autres terres privées ou sur des terres de la Couronne où il pourrait y avoir des interactions indésirables avec les humains et la faune.»

En 1997, le gouvernement progressiste-conservateur de Mike Harris, alors premier ministre, a commencé à éliminer progressivement cette pratique en cessant de délivrer les permis requis pour exploiter les zones de concours canins dans la province. Il a également rendu illégaux la vente ou le transfert de ces permis.

À cette époque, il y avait plus de 60 zones de ce genre en Ontario. Ils sont tous sur une propriété privée et doivent être entièrement clôturés. Il n’y a maintenant que 24 zones autorisées dans la province.

La province a proposé d’accorder de nouveaux permis par le biais d’une période de demande unique de 90 jours et de permettre le transfert des permis aux nouveaux propriétaires, indique un résumé des modifications proposées sur le Registre environnemental de l’Ontario.

Les proies qui seront chassées, généralement des coyotes, doivent être capturées légalement, souvent par le biais de lignes de piégeage, indique le registre.

«Il ne s’agit pas de chasse active ou quoi que ce soit du genre, a déclaré M. Smith. Il s’agit d’animaux élevés dans ce but.»

Les propositions du gouvernement ont été envoyées pour consultations avec le public début avril et la période se clôturera le 18 mai. Les modifications proposées font partie d’un projet de loi omnibus déposé début avril appelé Loi visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte.

John Bell, président de l’Ontario Sporting Dog Association, a déclaré mercredi lors d’un comité législatif étudiant le projet de loi que la fermeture de zones d’entraînement et d’essais avait obligé les chasseurs à «mener leurs chiens» dans la nature.

Christine Hogarth, l’adjointe parlementaire du solliciteur général, responsable du bien-être animal dans la province, a insisté auprès de M. Bell sur l’importance de la sécurité de tous les animaux dans les enclos d’entraînement et d’essai.

M. Bell, qui possède un grand enclos pour le sport et entraîne ses chiens à chasser les coyotes, a déclaré qu’il existe des règles en place pour la sécurité des animaux.

«La réglementation nous oblige à avoir des tas de broussailles, des tanières ou des unités d’évacuation artificielles, nous les appelons des modules», a-t-il précisé.

La proposition a également le soutien de la Fédération des pêcheurs et chasseurs de l’Ontario.

«Cela a été une priorité pour nous depuis le début des changements en 1997», a indiqué Kristen Snoek, biologiste de la faune à la fédération.

Mais Camille Labchuk, directrice générale du groupe de défense Animal Justice, estime que cette pratique est cruelle.

«Ils organisent certains de ces concours où les chiens chassent des coyotes terrifiés autour d’un enclos fermé, et ils entraînent également les chiens à tuer les coyotes afin qu’ils puissent ensuite utiliser ces chiens pour la chasse», a-t-elle souligné.