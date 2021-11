Le gouvernement sera plus sévère contre les thérapies de conversions

OTTAWA — Le gouvernement fédéral devrait présenter lundi un nouveau projet de loi visant à interdire les thérapies de conversion.

Cette nouvelle mesure législative sera plus sévère que la précédente, morte au feuilleton lorsque le précédent Parlement a été dissous. On s’attend à ce que cette pratique discréditée soit complètement interdite.

Certaines thérapies visant à réprimer l’attraction non hétérosexuelle emploient des électrochocs ou des sessions intensives.

Le gouvernement a indiqué que l’interdiction des thérapies de conversion est une priorité.

Le nouveau projet de loi sera présenté par le ministre de la Justice, David Lametti, et la ministre des Femmes, de l’Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien. Il devrait obtenir un appui multipartite, même si plus de la moitié du caucus conservateur s’était opposé à la précédente tentative d’interdire les thérapies de conversion.

L’ancien projet de loi interdisait les thérapies de conversions si l’adulte n’y consentait pas. Elles étaient interdites pour les enfants.

Selon le groupe No Conversion Canada, la prochaine version du projet de loi aura beaucoup plus de dents que la précédente.