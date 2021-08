Le gouverneur de New York Andrew Cuomo démissionne en raison d’un scandal sexuel

NEW YORK — Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a annoncé sa démission mardi en réaction à une série d’allégations de harcèlement sexuel.

Il s’agit d’une chute en disgrâce pour le gouverneur acclamé l’an dernier pour son leadership dans la gestion de la pandémie de COVID-19.

Dans un discours télévisé, le politicien démocrate de 63 ans a nié avoir volontairement posé des gestes irrespectueux envers des femmes. Il a expliqué son départ par la volonté d’éviter de plonger l’État dans un chaos d’invectives politiques s’il devait continuer de se battre contre les allégations dont il fait l’objet.

«Je ne peux pas être la cause d’une telle situation, a-t-il déclaré. La meilleure façon pour moi d’aider, en ce moment, c’est de me retirer et de laisser le gouvernement recommencer à gouverner.»

La décision du gouverneur entrera en vigueur dans deux semaines et viendra mettre ainsi un terme à son troisième mandat. Son annonce survient au moment où la pression se faisait de plus en plus forte à l’intérieur des instances législatives alors que l’on songeait à entreprendre des démarches de destitution.

Le procureur général de New York a récemment rendu publiques les conclusions d’une enquête selon lesquelles le gouverneur Cuomo aurait harcelé sexuellement au moins 11 femmes.

Les enquêteurs ont appris qu’il aurait notamment embrassé des femmes sans leur consentement, leur aurait agrippé les seins ou les fesses ou les aurait touchées de manière inappropriée. Le rapport parle aussi de remarques déplacées concernant leur apparence ou leur vie sexuelle. Par son comportement, le gouverneur aurait créé un climat de travail marqué par la peur et l’intimidation.

L’intérim sera assuré par la lieutenante-gouverneure Kathy Hochul, 62 ans, ex-membre du Congrès. Elle deviendra la 57e gouverneure de New York et la première femme à occuper le poste.