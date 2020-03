Le gouverneur de New York interdit tout rassemblement non essentiel

ALBANY, N.Y. — Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a ordonné vendredi à tous les travailleurs des entreprises non essentielles de rester chez eux, en plus d’interdire les rassemblements dans tout l’État.

Le gouverneur démocrate a pris ces mesures draconiennes alors que les cas confirmés à New York ont dépassé 7000. M. Cuomo a indiqué que le nombre de décès dans l’État était passé à 35. L’Université Johns Hopkins, qui répertorie les décès dans le monde, a évalué le nombre de morts à 38.

«Nous allons fermer la valve, car le taux d’augmentation du nombre de cas présage une saturation totale de notre système hospitalier», a déclaré M. Cuomo lors d’une conférence de presse.

Les rassemblements non essentiels de toute taille ou pour quelque raison que ce soit doivent être annulés ou reportés. M. Cuomo a également exigé que tous les individus demeurent à au moins 6 pieds des autres personnes lorsqu’ils sont en public.

Et seules les entreprises essentielles pourront demander à leurs travailleurs de se rendre au travail, a ajouté M. Cuomo.

Le règlement entrera en vigueur dimanche soir.

Le décret qu’il signera vendredi resserre les exemptions précédentes de travail à domicile accordées à des entreprises fournissant certains services, notamment les médias, les entrepôts, les épiceries et les installations de production alimentaire, les pharmacies, les prestataires de soins de santé, les services publics et les banques.

M. Cuomo a souligné que les gens peuvent toujours faire des exercices solitaires pour protéger leur santé physique et mentale.