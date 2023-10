Le gouverneur Newsom appose son veto contre la décriminalisation des psychédéliques

SACRAMENTO, Calif. — Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a apposé son veto à un projet de loi visant à décriminaliser la possession et l’usage personnel de plusieurs hallucinogènes, dont les champignons psychédéliques.

La législation visée par le veto samedi aurait permis aux personnes de 21 ans et plus de posséder de la psilocybine, le composant hallucinogène de ce que l’on appelle les champignons magiques. Il aurait également couvert la diméthyltryptamine (DMT) et la mescaline.

Le projet de loi n’aurait pas légalisé la vente de ces substances et aurait interdit toute possession de ces substances sur le terrain de l’école. Au lieu de cela, cela aurait garanti que les personnes ne soient ni arrêtées ni poursuivies pour possession de quantités limitées d’hallucinogènes d’origine végétale.

Le gouverneur Newsom, un démocrate qui a défendu la légalisation du cannabis en 2016, a déclaré samedi dans un communiqué qu’il fallait faire davantage avant que la Californie ne dépénalise les hallucinogènes.

«La Californie devrait immédiatement commencer à travailler pour mettre en place des directives de traitement réglementées — remplies d’informations sur le dosage, de directives thérapeutiques, de règles pour prévenir toute exploitation pendant les traitements guidés et d’une autorisation médicale de l’absence de psychose sous-jacente», indique le communiqué de M. Newsom.

«Malheureusement, ce projet de loi décriminaliserait la possession avant la mise en place de ces directives, et je ne peux pas le signer.»

La législation, qui serait entrée en vigueur en 2025, aurait obligé l’agence californienne de la santé et des services sociaux à étudier et à faire des recommandations aux législateurs sur l’usage thérapeutique des substances psychédéliques.

Même si la Californie faisait du projet de loi une loi, les drogues resteraient illégales en vertu de la loi fédérale.