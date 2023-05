Le GP de F1 d’Émilie-Romagne est annulé en raison d’inondations meurtrières en Italie

IMOLA, Italie — Le Grand Prix de Formule 1 d’Émilie-Romagne, qui devait avoir lieu ce week-end dans le nord de l’Italie, a été annulé mercredi en raison d’inondations meurtrières dans la région.

Les autorités de la Formule 1 ont dit avoir pris cette décision pour des raisons de sécurité et pour éviter toute charge supplémentaire pour les services d’urgence, après avoir consulté des personnalités politiques italiennes.

«C’est une telle tragédie de voir ce qui est arrivé à Imola et à l’Émilie-Romagne, la ville et la région où j’ai grandi. Mes pensées et mes prières vont aux victimes des inondations, aux familles et aux communautés touchées», a déclaré Stefano Domenicali, président-directeur général de la F1.

Au moins cinq personnes sont mortes dans les inondations et 5000 autres ont été évacuées, tandis que l’approvisionnement en électricité et les réseaux de téléphonie mobile ont été gravement perturbés. Des milliers de fans étaient attendus sur le circuit à partir de vendredi pour les séances d’essais libres avant la course, alourdissant la charge d’un système de transport déjà très sollicité.

«Je tiens à exprimer ma gratitude et mon admiration pour les incroyables membres des services d’urgence qui travaillent sans relâche pour aider ceux qui ont besoin d’aide et pour soulager la situation — ce sont des héros et toute l’Italie est fière d’eux», a ajouté Domenicali.

«La décision qui a été prise est la bonne pour tous les membres des communautés locales et de la famille F1, car nous devons assurer la sécurité et ne pas créer un fardeau supplémentaire pour les autorités pendant qu’elles s’occupent de cette terrible situation.»

Le personnel de la Formule 1 avait précédemment reçu l’ordre de rester à l’écart du circuit après les inondations qui ont touché une grande partie de la région d’Émilie-Romagne. Certains résidants de la ville d’Imola, où se trouve la piste, ont été invités à monter dans les étages supérieurs de leur maison. La rivière Santerno coule juste à côté du circuit.

Matteo Salvini, le ministre des Infrastructures du gouvernement italien, avait demandé l’annulation de la course afin de favoriser l’acheminement des ressources et de l’aide vers les zones les plus durement touchées par les inondations.

«J’adore la course automobile, mais la sécurité de toutes les autres personnes est plus importante. Mes excuses à tous les fans, nous serons de retour, Imola, restez en lieu sûr», a écrit le pilote McLaren Lando Norris, sur Twitter, en ajoutant des emoticônes d’un drapeau italien et d’un cœur.

C’est la deuxième course du calendrier 2023 à être annulée. Le Grand Prix de Chine, qui devait avoir lieu en avril, a été retiré du calendrier, en décembre, en raison des inquiétudes suscitées par les restrictions liées à la pandémie.

Si le Grand Prix d’Émilie-Romagne n’est pas reprogrammé, le calendrier comptera alors un total de 22 courses, le même que l’année dernière. Un calendrier de 23 épreuves aurait représenté un record pour le plus grand nombre de courses lors d’une même année en Formule 1.

L’équipe AlphaTauri, qui est basée à Faenza, située non loin, et qui est la plus proche du circuit, a lancé un appel aux dons pour aider la population locale mercredi.

«Malheureusement, notre ville de Faenza a une fois de plus subi d’importantes précipitations et inondations qui s’en sont suivies», a déclaré l’équipe sur Twitter.

Le GP d’Émilie-Romagne était censé marquer le début de trois semaines de courses consécutives. Le Grand Prix de Monaco aura lieu le 28 mai et celui d’Espagne, une semaine plus tard.