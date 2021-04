Le grand avocat des droits des Autochtones Thomas Berger s’est éteint à 88 ans

VANCOUVER — Thomas Berger, un politicien, avocat, juge et commissaire de la Colombie-Britannique dont le travail a amené le Canada à reconnaître aux Autochtones les titres ancestraux sur les terres, est décédé d’un cancer à l’âge de 88 ans.

La fille de Thomas Berger, Erin Berger, a déclaré que son père était actif jusqu’à quelques heures avant sa mort mercredi, bien qu’il ait reçu un diagnostic de cancer en phase terminale à peine deux mois plus tôt avec un pronostic de six mois à vivre.

«Il voulait ça. Juste un départ rapide», a-t-elle confié lors d’un entretien téléphonique.

L’homme qu’elle a décrit comme «quelqu’un qui ne perdait jamais son temps» avait révisé sa notice nécrologique, proposé d’autres idées de livres et feuilleté des boîtes de vieux papiers, notes et étuis.

«Nous avons continué à en trouver plus», a affirmé Erin Berger à propos de l’archivage des dossiers de son père.

«Il disait: « Oh, c’est un jalon dans le droit du travail, c’est une décision historique sur les droits des Autochtones ». Il a touché tant de domaines du droit», a-t-elle souligné.

Thomas Berger a pris sa retraite l’année dernière à l’âge de 87 ans, mais attendait toujours une décision du tribunal sur ce qui sera maintenant sa dernière affaire, celle-ci représentant les Métis du Manitoba, a déclaré Erin Berger.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, a déclaré dans un communiqué que Thomas Berger était un «géant» qui «a passé sa vie à travailler pour lutter contre l’injustice».

Sa fille, également avocate, a travaillé aux côtés de son père pendant 15 ans et a souligné que la clé de sa production prolifique et novatrice était la passion pour son travail.

Thomas Berger était un ancien chef du Nouveau Parti démocratique de la Colombie-Britannique et un juge à la Cour suprême de la Colombie-Britannique, mais c’est sa croyance dans les droits des Autochtones et sa gestion compatissante de l’enquête sur le pipeline de la vallée du Mackenzie qui a confirmé sa place en tant qu’icône du droit et de la justice sociale.

Il a représenté des aînés Nisga’a en 1973 dans un appel de la Cour suprême du Canada qui a abouti à la toute première reconnaissance de l’existence d’un titre ancestral sur la terre.

M. Horgan a qualifié le travail de M. Berger en tant que commissaire de l’enquête sur le pipeline Mackenzie dans les années 1970 de «processus de consultation publique sans précédent», mettant en évidence les revendications territoriales non résolues et la menace pour la faune et tout un mode de vie dans le nord du Canada.

L’avocat a reçu l’Ordre du Canada en 1990 et l’Ordre de la Colombie-Britannique en 2004.

Jody Wilson-Raybould, ancienne ministre fédérale de la Justice et députée indépendante de Vancouver Granville, a déclaré dans un message sur les médias sociaux que M. Berger était «un grand défenseur des peuples et des droits autochtones».

«Un véritable pionnier qui a contribué à améliorer ce pays tout en se sacrifiant personnellement pour le faire», a écrit Mme Wilson-Raybould.

Thomas Berger laisse dans le deuil sa femme de 65 ans, Beverley, deux enfants et trois petits-enfants.

Une cérémonie intime est prévue pour la famille, a indiqué Erin Berger, tandis qu’une plus grande célébration de la vie pourrait être possible cet été.