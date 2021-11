Le grand patron d’Air Canada s’excuse auprès de «ceux que ses propos ont offensés»

MONTRÉAL — Le grand patron d’Air Canada s’est vu forcé, jeudi, à présenter des excuses publiques à la suite des propos qu’il a tenus la veille.

Dans un communiqué publié en avant-midi, M. Rousseau dit vouloir «apporter des précisions au sujet d’une déclaration faite au cours de (son) échange avec les médias». Il rappelle avoir dit aux journalistes qu’il aimerait «pouvoir parler français», mais n’ajoute pas cette fois qu’il n’en a pas le temps, comme il l’avait fait la veille.

Il affirme n’avoir voulu «d’aucune façon manquer de respect à l’égard des Québécois et des francophones de tout le pays».

Il présente ses excuses «à ceux que (ses) propos ont offensés» et s’engage maintenant à «améliorer» son français qu’il désigne comme «langue officielle du Canada et langue d’usage au Québec». Cette formulation risque de lui attirer d’autres critiques puisque le français est non seulement la langue d’usage au Québec, mais bien la seule langue officielle.

Il précise que cette amélioration de son français se fera «tout en relevant les importants défis commerciaux qu’affronte Air Canada», qui doit sortir de la pandémie et passer «au stade de la reconstruction pour un retour à la normale».

Il ajoute en terminant que le fait que le siège social d’Air Canada soit situé à Montréal «est une source de fierté» pour lui et son équipe de direction et il «réitère l’engagement d’Air Canada à faire preuve de respect à l’égard du français» à donner le ton «en tant que leader» de l’entreprise.