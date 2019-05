Le greffier de l’Assemblée législative de la C.-B. prend sa retraite

VANCOUVER — Le greffier de l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique prend sa retraite, après le rapport de l’ancienne juge en chef de la Cour suprême du Canada qui concluait à des réclamations inappropriées de prestations.

Le leader parlementaire du gouvernement néo-démocrate, Mike Farnworth, a annoncé jeudi à l’Assemblée législative que Craig James avait pris sa retraite, dans le cadre d’un règlement «non financier».

M. James, plus haut fonctionnaire de l’Assemblée législative, et le sergent d’armes, Gary Lenz, ont été suspendus en novembre dernier à la suite d’allégations de dépenses inappropriées. La Gendarmerie royale du Canada a ouvert une enquête et deux procureurs spéciaux ont été nommés dans ce dossier.

Le départ à la retraite de M. James a été annoncé après la publication du rapport de l’ex-juge Beverley McLachlin, nommée en mars dernier pour enquêter sur les allégations de dépenses abusives à la législature provinciale. Dans son rapport, Mme McLachlin conclut que quatre des cinq allégations qui visaient M. James étaient fondées; elle précise par ailleurs que M. Lenz n’a fait aucun geste inapproprié.

Le leader parlementaire du gouvernement a précisé jeudi que le sergent d’armes Lenz était toujours suspendu avec solde.

MM. Lenz et James ont nié tout acte répréhensible; ils affirment que leurs dépenses avaient été approuvées et que le rapport du président de l’Assemblée législative a porté atteinte à leur réputation.