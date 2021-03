Le gros lot de 1 milliard $ gagné a été gagné par un groupe de 4 personnes

DÉTROIT — Un groupe de quatre personnes de la banlieue de Detroit a remporté le gros lot de 1,05 milliard $ de Mega Millions. Il recevra 557 millions $ après impôts, ont annoncé vendredi des responsables.

Les gagnants ont réclamé leur prix quelques semaines après le tirage du 22 janvier. Ils ont choisi l’option de paiement forfaitaire immédiat. Après impôts, le paiement de 776 millions $ a été réduit à environ 557 millions $, a déclaré la société des loteries du Michigan.

L’identité des membres du groupe n’a pas été dévoilée. Ce groupe, nommé le Wolverine FLL Club, avait acheté le seul billet gagnant du gros lot.

«Cet argent aura un impact sur les familles des membres du groupe pour les générations à venir. Nous prévoyons de rester humbles et de faire des dons de charité dans le sud-est du Michigan», a déclaré l’avocat Kurt Panouses au nom des gagnants.

Le gros lot de 1,05 milliard $ était le plus important de l’histoire de la loterie du Michigan et le troisième aux États-Unis. Mega Millions est joué dans 45 États ainsi qu’à Washington, et dans les îles Vierges américaines.

Le billet gagnant a été acheté presque par hasard dans une épicerie Kroger située à Novi, en banlieue de Detroit.

«Un membre du club a vu une affiche signalant que le gros lot était de 1 milliard de dollars. Il s’est alors souvenu qu’il n’avait pas encore acheté de billets, a déclaré Me Panouses. Quand on joue, on rêve bien sûr de gagner, mais la réalité est incroyable.»

– Par Ed White, The Associated Press