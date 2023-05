Le groupe paramilitaire russe Wagner affirme avoir pris le contrôle de Bakhmout

KYÏV, Ukraine — Le chef du groupe paramilitaire russe Wagner a affirmé samedi que ses forces avaient pris le contrôle de la ville de Bakhmout, en Ukraine, où sévit la bataille la plus longue et la plus féroce de l’invasion menée par la Russie.

Dans une vidéo publiée sur le réseau social Telegram, le chef du groupe privé Wagner, Evgeniy Prigozhin, a déclaré que la ville ukrainienne était passée sous contrôle russe vers midi samedi, heure locale.

Lors de l’enregistrement de la vidéo, M. Prigozhin était flanqué de quelques combattants. On pouvait aussi y voir des bâtiments en ruine en arrière-plan et des explosions pouvaient être entendues au loin.

Cependant, après la diffusion de la vidéo, la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar, a plutôt soutenu que de violents combats se poursuivaient samedi.

«La situation est critique, a-t-elle mentionné. Actuellement, nos soldats se concentrent à maintenir le contrôle de certaines installations industrielles et d’infrastructure dans cette zone.»

De son côté, la porte-parole du commandement pour l’est de l’Ukraine, Serhiy Cherevatyi, a martelé en entrevue avec l’Associated Press que l’affirmation de M. Prigozhin est «fausse».

«Nos unités combattent toujours à Bakhmout», a-t-elle assuré.

Les combats font rage autour de Bakhmout depuis plus de 200 jours.