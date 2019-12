Le groupe qui veut reprendre GCM a ses lettres d’intention pour le financement

MONTRÉAL — Le groupe d’employés et cadres de Groupe Capitales Médias (GCM) visant à reprendre le groupe de presse et ses six quotidiens régionaux a obtenu ses lettres d’intention auprès de ses potentiels bailleurs de fonds.

En marge d’une assemblée des créanciers de l’entreprise qui ont voté à plus de 99 pour cent en faveur du plan d’arrangement, lundi, à Québec, Christian Bourque, de PricewaterhouseCoopers, le syndic au dossier, a confirmé qu’il s’agissait d’un montage financier d’environ 21 millions $.

Il reste toutefois d’autres étapes à franchir avant le versement des sommes. On doit également présenter le plan d’arrangement au juge Daniel Dumais de la Cour supérieure du Québec, mercredi.

M. Bourque n’a pas révélé l’identité des participants au montage financier. Aux côtés d’Investissement Québec, on retrouve le Fonds de solidarité FTQ, Fondaction CSN et le Mouvement Desjardins autour de la table.

Un porte-parole de Desjardins, Richard Lacasse, a indiqué que le groupe financier coopératif n’avait pas de commentaires à faire sur les propositions déposées, soulignant qu’une vérification au préalable devra «suivre son cours».

Toutefois, PricewaterhouseCoopers a indiqué qu’il restait, la semaine dernière, près de 2 millions $ dans les coffres de GCM, ce qui devrait permettre à l’entreprise de poursuivre ses activités au moins jusqu’à la troisième semaine du mois de janvier.

Le mois dernier, Desjardins avait décidé, après une première évaluation, de ne pas participer au montage financier. La coopérative a toutefois changé son fusil d’épaule depuis en procédant à une nouvelle évaluation.

À l’abri de ses créanciers depuis août, GCM compte quelque 350 employés permanents et publie les quotidiens régionaux «Le Soleil», «La Tribune», «La Voix de l’Est», «Le Droit», «Le Nouvelliste» et «Le Quotidien».

La nouvelle mouture de GCM prévoit toutefois l’abandon des régimes de retraite à prestations déterminées, ce qui signifie que les retraités de l’entreprise devraient voir leur rente amputée d’environ 30 pour cent.

Le groupe de presse est confronté à un lourd déficit actuariel du régime de retraite des employés, qui atteignait pas moins de 65 millions $, d’après la plus récente évaluation, qui remonte à la fin de la dernière année.