Le groupe ukrainien Kalush Orchestra remporte l’Eurovision grâce au vote du public

TURIN, Italie — Le groupe ukrainien Kalush Orchestra a remporté le concours musical Eurovision, grâce au vote du public démontrant tout le soutien populaire à leur nation ravagée par la guerre.

Le groupe et sa chanson « Stefania » ont battu les 24 autres interprètes lors de la grande finale de la compétition dans les premières heures de la nuit de samedi à dimanche. Le vote du public, que ce soit par message texte SMS ou via l’application Eurovision, s’est avéré décisif, élevant le groupe ukrainien au-dessus de la vedette britannique de TikTok, Sam Ryder, qui était le meneur dans la course après le vote des jurys établis dans 40 pays.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accueilli chaleureusement cette victoire, la troisième d’artistes provenant de l’Ukraine depuis ses débuts en Eurovision en 2003.

«Nous ferons de notre mieux» pour accueillir le concours l’année prochaine dans la ville portuaire dévastée de Marioupol, qui est presque entièrement occupée par les forces russes, a-t-il déclaré tout en soulignant qu’il s’agira d’un «Marioupol ukrainien libre, paisible et reconstruit».

Le président Zelensky a dit voir en cette récompense l’approche du jour où les Ukrainiens chanteront aussi leur victoire sur les champs de bataille, sur l’application de messagerie Telegram.

Le chanteur du groupe Orchestre Kalush, Oleh Psiuk, a profité de l’énorme audience mondiale, avec un potentiel de 180 millions de téléspectateurs, pour lancer un vibrant plaidoyer en faveur de la libération des combattants ukrainiens piégés dans un réseau sous-terrain d’une usine d’acier à Marioupol.