Le Groupe WestJet fait l’acquisition de Sunwing

Le Groupe WestJet Airlines a annoncé mercredi avoir conclu une entente pour faire l’acquisition de Sunwing Airlines et ainsi effectué une percée dans le secteur des forfaits de vacances, alors que la concurrence se raffermit chez les transporteurs canadiens.



Les détails financiers de l’entente, qui verra les actionnaires actuels de Sunwing devenir des actionnaires du Groupe WestJet, n’ont pas été précisés.



Le chef de la direction de WestJet, Alexis von Hoensbroech, a fait valoir que l’entente regroupait deux entreprises hautement complémentaires.



En vertu de l’entente, WestJet créera une nouvelle unité d’exploitation des voyages qui comprendra Vacances Sunwing et Vacances WestJet, et sera dirigée par le chef de la direction de Sunwing, Stephen Hunter. Les deux marques seront conservées.



Le Groupe d’entreprises WestJet prendra de l’expansion pour inclure Sunwing Airlines. Cela permettra d’accroître la capacité et d’utiliser pendant toute l’année des aéronefs qui sont autrement saisonniers. Sunwing comble actuellement sa demande saisonnière avec des aéronefs importés.



Les deux lignes aériennes sont des sociétés fermées. La torontoise Sunwing est contrôlée par la famille Hunter — le groupe allemand TUI détient 49 % de la ligne aérienne — et WestJet a été acquise par Onex en 2019 pour la somme de 3,5 milliards $.



La transaction permettra à WestJet d’augmenter son empreinte sur le marché des destinations soleil et des centres de villégiature, après deux années difficiles pour les industries de l’aviation et du voyage.



Le gouvernement fédéral a levé le mois dernier son avis général contre les voyages à l’étranger et les deux lignes aériennes réalisent actuellement des embauches. WestJet emploie environ 8500 travailleurs, contre environ 14 000 en 2019. Sunwing compte moins de 2500 employés.



WestJet et Sunwing «respecteront toutes les conventions conclues avec les associations syndicales et d’employés», a précisé WestJet dans un communiqué.



«Cette combinaison réunit les deux premiers transporteurs à faible coût du Canada et nous permet d’accélérer la croissance des voyages axés sur la valeur, qui constituent déjà le segment du marché du transport aérien qui connaît la croissance la plus rapide», a affirmé dans un communiqué M. Hoensbroech, qui a pris le poste de chef de la direction du transporteur il y a deux semaines.



M. Hunter a noté que WestJet était l’une des quelques lignes aériennes qui n’avaient pas émis de dette ou de capitaux propres pendant la pandémie, ou accepté d’aide gouvernementale spécifique à son secteur.



Crystal Hill, vice-présidente de la section locale 4070 du Syndicat canadien de la fonction publique, qui représente les agents de bord de WestJet, a attribué ce fait aux ressources d’Onex, qui a affiché un profit net de 1,4 milliard $ l’an dernier, en hausse de 48 %.



«C’est positif dans l’ensemble», a-t-elle fait valoir lors d’une entrevue téléphonique, soulignant que l’entente suggérait un certain optimisme vis-à-vis d’un rebond du marché des voyages. «Onex a l’argent. Cela se traduit par une stabilité.»



L’entente, qui est assujettie à certaines approbations réglementaires, devrait être conclue vers la fin de l’année. Transport Canada et le Bureau de la concurrence devront se pencher sur la transaction et présenteront leur examen au ministre du Transport, qui aura le dernier mot.



En avril, Air Canada a abandonné son projet d’acquisition du voyagiste Transat AT après que la Commission européenne a prévenu la plus grande ligne aérienne du pays qu’elle serait confrontée à d’importants obstacles réglementaires.

