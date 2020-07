Le gym d’Ali Nestor transformé en atelier juridique le temps d’une journée

MONTRÉAL — Deux organismes joignent leurs forces pour favoriser l’accès à la justice aux gens du quartier Saint-Michel et des environs, à Montréal. Tout au long de la journée, une soixantaine de personnes auront l’occasion samedi de rencontrer gratuitement un avocat dans le cadre d’un atelier juridique offerte par Justice Pro Bono et les Prince.esse.s. de la rue dans le gymnase d’Ali.

L’idée de jumeler les missions des deux organismes est venue de l’ex-ministre et ancien député de Viau, David Heurtel, qui préside les conseils d’administration des deux entités.

Il semble que le besoin était évident puisque la soixantaine de places pour des consultations s’est remplie rapidement. On s’attend tout de même à accueillir certains visiteurs sur place et surtout, Justice Pro Bono a l’intention de répéter l’expérience plus tard cette année.

Selon Me Nancy Leggett-Bachand, l’accès à la justice représente un véritable enjeu d’équité sociale. Il est parfois très difficile de pouvoir faire valoir ses droits si l’on n’a pas accès à l’aide juridique.

Des avocats en droit de la famille, droit de la personne, droit du logement, droit du travail et droit de l’immigration ont répondu à l’appel dans le gymnase d’Ali Nestor.

L’organisme Ali et les Prince.esse.s. de la rue offre du mentorat et aide les jeunes à compléter leurs études en les motivant par la pratique de sports de combat et de yoga.