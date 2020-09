Le héros du film «Hôtel Rwanda» arrêté pour des accusations de terrorisme

KIGALI, Rwanda — L’homme présenté comme un héros dans le film «Hôtel Rwanda» pour avoir sauvé plus de 1200 personnes du génocide de 1994 a été arrêté pour terrorisme, a annoncé la police rwandaise lundi.

Opposant bien connu du président Paul Kagame, Paul Rusesabagina vivait en exil depuis 1996 et la police n’a pas précisé à quel endroit il avait été appréhendé. Il a vécu en Belgique puis au Texas, aux États-Unis.

Menotté, le visage recouvert d’un masque, M. Rusesabagina, 66 ans, a été montré aux journalistes par la police lundi à Kigali. Il n’a pas encore été officiellement accusé devant un tribunal.

«Grâce à la coopération internationale, le Bureau d’enquête du Rwanda veut informer le grand public que Paul Rusesabagina a été arrêté», a déclaré la police dans un communiqué.

M. Rusesabagina «est soupçonné d’être le fondateur, le chef, le commanditaire et un membre de groupes terroristes violents, armés et extrémistes dont le Mouvement rwandais pour le changement démocratique (MRCD) opérant depuis divers endroits de la région et à l’étranger», a ajouté la police.

Un mandat d’arrêt international avait été lancé contre lui, notamment pour terrorisme, incendie criminel, enlèvement et meurtre, selon les autorités. Les enquêtes se poursuivent et d’autres informations seront publiées ultérieurement, a affirmé la police devant les médias.

Paul Rusesabagina avait précédemment nié les accusations du gouvernement selon lesquelles il soutiendrait financièrement des groupes rebelles rwandais.

L’homme critique ouvertement le gouvernement Kagame, qu’il qualifie de dictature, et exhorte les pays occidentaux à faire pression sur le président pour qu’il respecte les droits de la personne.

M. Rusesabagina a reçu de nombreux honneurs internationaux, notamment la Médaille présidentielle des États-Unis pour la liberté, que le président George W. Bush lui a décernée en 2005.

Le gouvernement rwandais conteste l’histoire de M. Rusesabagina telle que présentée dans «Hôtel Rwanda». Le film de 2004 racontait l’histoire de ce Hutu marié à une Tutsie qui a usé de son influence en tant que directeur de l’Hôtel des Mille Collines pour permettre à plus de 1200 Tutsis de trouver refuge dans l’établissement. Dans le film, Paul Rusesabagina est incarné par l’acteur Don Cheadle.