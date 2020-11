Le héros militaire québécois méconnu Léo Major sera honoré

QUÉBEC — Le gouvernement Legault a accepté d’honorer la mémoire du héros militaire québécois Léo Major mercredi, lors du jour du Souvenir.

Ce soldat s’est distingué par des exploits hors du commun durant la Seconde Guerre mondiale, même s’il demeure largement inconnu de la population québécoise.

Le Parti québécois (PQ) a déposé une motion pour que la Commission de toponymie nomme un lieu symbolique en son honneur, ce que le gouvernement caquiste a accepté.

Léo Major est passé à la postérité en libérant seul une ville des Pays-Bas, Zwolle, de l’occupation nazie en 1945. Il a fait croire aux troupes allemandes qu’elles étaient assiégées alors qu’il avançait seul. Encore de nos jours, les Pays-Bas commémorent ce héros.

«C’est tout simplement extraordinaire», a souligné le chef intérimaire péquiste, Pascal Bérubé, au Salon bleu, en rappelant aussi que lors de combats dans la zone de l’Escaut, il a également capturé 93 prisonniers allemands tout seul.

M. Bérubé n’a pas manqué de souligner que Léo Major avait aussi servi avec brio durant la Guerre de Corée et que son destin avait alors croisé celui d’un journaliste, René Lévesque, devenu ensuite le fondateur du PQ.

En outre, plusieurs décennies plus tard, lors des référendums sur la souveraineté de 1980 et 1995, Léo Major se prononcera en faveur du Oui, a rappelé M. Bérubé.

Cérémonie

Par ailleurs, le premier ministre François Legault a pris part à la cérémonie du jour du Souvenir au cénotaphe érigé tout près de l’Assemblée nationale, à l’entrée des Plaines d’Abraham.

La commémoration était plus modeste que d’habitude. En raison de la pandémie, il y avait moins de militaires et d’anciens combattants présents. Dans une allocution, M. Legault a rendu hommage aux anciens combattants pour leurs sacrifices, mais il a aussi remercié ceux et celles qui servent encore dans les forces actives où ils défendent «nos droits et libertés».

«Aujourd’hui, au nom de la nation québécoise , je me souviens», a-t-il conclu, reprenant ainsi la devise du Québec.