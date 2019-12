Le hockeyeur P.K. Subban et l’ex-championne de ski Lindsey Vonn vont se marier

Le joueur de hockey P.K. Subban et l’ex-championne de ski Lindsey Vonn vont se marier.

Sur son compte Twitter, Lindsey Vonn a écrit au jour de Noël qu’en cette deuxième année de fréquentations, dans un geste non traditionnel, elle avait demandé à son amoureux s’il voulait l’épouser et qu’il avait répondu oui. Elle a ajouté que ce n’était pas seulement aux femmes de recevoir une bague de fiançailles.

Mme Vonn a joint à son message deux photographies montrant le couple et la bague de fiançailles à l’annulaire gauche du hockeyeur. Ils portent tous deux un pyjama identique et posent devant un arbre de Noël avec trois chiens.

Lindsey Vonn, une Américaine originaire du Minnesota maintenant âgée de 35 ans, a été l’une des meilleures skieuses de son époque. Elle a annoncé sa retraite sportive plus tôt cette année après avoir remporté quatre championnats de Coupe du monde et trois médailles olympiques. Ses 82 courses gagnées sur le circuit de la Coupe du monde, la plupart en descente et en Super-G, constituent un record mondial chez les femmes.

Quant à P.K. Subban, un Torontois âgé de 30 ans, il évolue avec les Devils du New Jersey de la Ligue nationale de hockey (LNH) après avoir porté les couleurs des Predators de Nashville et des Canadiens de Montréal. En 2013, avec les Canadiens, il a remporté le Trophée Norris remis au meilleur défenseur de la LNH.

Un atrium porte son nom à l’Hôpital de Montréal pour enfants. En 2015, P.K. Subban a annoncé un don de 10 millions $ sur sept ans à la fondation de l’hôpital, un geste qui lui a valu la décoration du service méritoire du gouverneur général du Canada.

Il s’agira d’un second mariage pour Lindsey Vonn. Elle avait épousé son compatriote skieur Thomas Vonn dont elle a décidé de garder le nom de famille après leur séparation il y a plusieurs années.

Elle a aussi fréquenté il y a quelques années la grande vedette du golf Tiger Woods, pendant environ deux ans.