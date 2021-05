Le Japon affirme que l’avertissement américain Japan ne touche pas les Olympiens

TOKYO — Le gouvernement japonais s’est empressé de nier, mardi, que l’avertissement du gouvernement américain à leurs ressortissants d’éviter de se rendre au Japon aurait un impact sur les Olympiens souhaitant participer aux Jeux de Tokyo.

Le département d’État américain a cité une augmentation des cas de coronavirus au Japon causée par des variants du virus qui peuvent même être risqués pour les personnes vaccinées. Ils n’ont pas interdit aux Américains de se rendre au Japon, mais l’avertissement pourrait affecter les tarifs d’assurance et déterminer si les athlètes olympiques et les autres participants décident de participer aux jeux qui s’ouvriront le 23 juillet.

La plupart des régions métropolitaines du Japon sont en état d’urgence et devraient le rester jusqu’à la mi-juin en raison de l’augmentation des cas graves de COVID-19 qui exercent une pression sur les systèmes de soins médicaux du pays. Cela soulève des inquiétudes quant à la manière dont le pays pourrait faire face à l’arrivée de dizaines de milliers de participants olympiques si ses hôpitaux restent sous pression et qu’un faible pourcentage de sa population est vacciné.

Le secrétaire en chef du Cabinet, Katsunobu Kato, a révélé en conférence de presse que l’avertissement n’interdisait pas les voyages essentiels et le Japon estime que le soutien des États-Unis à l’effort de Tokyo d’organiser les Jeux olympiques reste inchangé.

«Nous pensons qu’il n’y a pas de changement dans la position américaine soutenant la détermination du gouvernement japonais à tenir les jeux, a précisé Kato, ajoutant que Washington avait assuré Tokyo que l’avertissement aux voyageurs n’était pas lié à la participation de l’équipe olympique américaine.

Le Comité olympique et paralympique des États-Unis a annoncé qu’il prévoyait toujours que les athlètes américains pourraient concourir en toute sécurité aux Jeux de Tokyo.

Seiko Hashimoto, la présidente du comité organisateur de Tokyo, a fait écho aux remarques de l’USOPC.

«Je sais que l’USOPC a fait savoir que l’avis n’affecterait pas les jeux, a-t-elle confié. Je pense qu’il est important pour nous de bien nous préparer à accueillir les athlètes soumis à de telles restrictions.»

Les spectateurs venant de l’étranger ont été interdits des Jeux olympiques de Tokyo il y a des mois, mais les athlètes, les familles, les officiels sportifs du monde entier et d’autres parties prenantes représentent toujours un afflux massif de voyageurs internationaux. Dans les sondages d’opinion, le public japonais a exprimé son opposition à la tenue des jeux pour des raisons de sécurité alors que la plupart des gens ne seront pas vaccinés.

L’avertissement américain des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) basé à Atlanta a déclaré: «En raison de la situation actuelle au Japon, même les voyageurs entièrement vaccinés peuvent courir le risque de contracter et de propager des variants de la COVID-19 et devraient éviter tout voyage au Japon.»

L’avertissement du département d’État était plus brutal: «Ne voyagez pas au Japon à cause de la COVID-19», a-t-il déclaré.

La Chine, qui accueillera les Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Pékin, a suggéré la prudence pour ce qui est des voyages à l’étranger.

«À l’heure actuelle, le monde est toujours confronté à une situation grave de lutte contre la COVID-19, a révélé le porte-parole du ministre des Affaires étrangères Zhao Lijian lors d’un breffage quotidien. Pour protéger la santé et la sécurité des personnes, nous conseillons aux citoyens chinois d’éviter les voyages transfrontaliers inutiles.»