Le Japon autorise le rejet des eaux traitées de la centrale de Fukushima dans l’océan

TOKYO — Le gouvernement japonais a annoncé que les eaux usées radioactives traitées de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi seront rejetées dans l’océan dès jeudi.

Le premier ministre japonais, Fumio Kishida, a donné le feu vert final lors d’une réunion des ministres du cabinet impliqués dans le plan et a demandé à l’opérateur, Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO), d’être prêt à commencer le déversement jeudi, si le temps le permet.

Les déversements de l’eau commenceront près de 12 ans et demi après les fusions nucléaires de mars 2011 causées par un tremblement de terre et un tsunami.

Les groupes de pêche japonais se sont opposés au plan par crainte de nouvelles atteintes à la réputation de leurs produits de la mer. Des groupes en Chine et en Corée du Sud ont également exprimé leur inquiétude, ce qui en fait un problème politique et diplomatique.

Le gouvernement et TEPCO affirment que l’eau doit être déplacée pour faire place au démantèlement de l’usine et pour éviter les fuites accidentelles.

Ils disent que le traitement et la dilution rendront les eaux usées plus sûres que les normes internationales et que leur impact environnemental sera négligeable. Mais certains scientifiques disent que l’impact à long terme de la radioactivité à faible dose qui reste dans l’eau doit être pris en compte.