Le Japon limite l’accès aux hôpitaux en raison d’une vague record de cas de COVID-19

TOKYO — Le gouvernement japonais impose une nouvelle politique controversée dans les hôpitaux du pays en raison d’une nouvelle éclosion record de cas de COVID-19.

Dès maintenant, les patients qui présentent des symptômes modérés de la maladie à coronavirus devront s’isoler à la maison et non plus à l’hôpital.

Le nombre de nouveaux cas d’infections à Tokyo a atteint de nouveaux sommets depuis le début des Jeux olympiques.

L’objectif du gouvernement est de libérer des lits afin de pouvoir accueillir les personnes à risque de développer des symptômes plus graves. Il s’agit d’un important changement de politique au Japon alors que le nombre de nouveaux cas à Tokyo a presque triplé depuis le début des JO, le 23 juillet dernier.

Le gouvernement, qui a fait l’objet de critiques pour avoir insisté pour tenir l’événement malgré la crainte de la population face au virus, soutient qu’il n’y a pas de preuve que la nouvelle vague est liée aux jeux.