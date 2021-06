Le Japon tente de rattraper le temps perdu pour sa campagne de vaccination

TOKYO — C’est peut-être trop peu, trop tard.

C’est le constat qui se dégage alors que le Japon se démène pour rattraper une campagne de vaccination d’une lenteur frustrante moins de deux mois avant le début des Jeux olympiques d’été, reportés d’un an en raison de la pandémie de coronavirus.

Les Jeux olympiques risquent de devenir un incubateur pour «un variant de Tokyo», alors que 15 000 athlètes étrangers et des dizaines de milliers d’officiels, de commanditaires et de journalistes d’environ 200 pays vont côtoyer une population japonaise en grande partie non vaccinée, a déclaré le Dr Naoto Ueyama, un médecin, chef de l’Union des médecins du Japon.

Avec des infections à Tokyo et dans d’autres zones densément peuplées actuellement à des niveaux élevés et des hôpitaux déjà sous pression pour traiter les cas graves malgré l’état d’urgence, les experts ont prévenu qu’il y avait peu de souplesse dans le système.

Même si le pays réussit à atteindre son objectif de vacciner complètement les 36 millions de personnes âgées d’ici la fin juillet – déjà une semaine après le début des Jeux – environ 70% de la population ne serait pas vaccinée. Et beaucoup ont rejeté la cible comme trop optimiste de toute façon.

Pour y répondre, le Japon promet de commencer bientôt à administrer un million de doses par jour. Il n’en donne actuellement que 500 000 par jour, déjà une grande amélioration après que le premier ministre Yoshihide Suga ait fait appel à des médecins et des infirmières militaires et a commencé à faire des exceptions légales pour recruter d’autres vaccinateurs afin de stimuler la campagne.

«La vaccination au rythme actuel ne va pas aider à prévenir les infections pendant les Jeux olympiques, a avancé le président de l’Association médicale de Tokyo, Haruo Ozaki. Les Jeux olympiques peuvent déclencher une propagation mondiale de différents variants du virus.»

Le Comité international olympique a déclaré que plus de 80% des athlètes et du personnel séjournant dans le village olympique de la baie de Tokyo seront vaccinés – et ils devraient rester en grande partie dans une bulle au village et sur les sites. Mais les taux de vaccination ne sont pas clairs pour les autres participants venant de l’étranger, y compris les régions durement touchées, et les experts avertissent que même des règles strictes n’empêcheraient pas tous les mélanges, en particulier parmi les non-athlètes.

Système de santé sous pression

Des revues médicales de premier plan ont remis en question la sagesse d’aller de l’avant avec les Jeux de Tokyo et l’Asahi Shimbun — le deuxième journal du pays — a demandé leur annulation, reflétant l’opposition généralisée à la tenue des Jeux olympiques parmi la population japonaise.

Mais le gouvernement a répété qu’il était déterminé à aller de l’avant.

«En utilisant une nouvelle arme appelée vaccins et en prenant des mesures préventives fermes, il est tout à fait possible» d’organiser les Jeux olympiques en toute sécurité, a affirmé Suga lors d’une session parlementaire, mardi.

Les autorités tentent maintenant désespérément de trouver des moyens d’augmenter les injections à un moment où les travailleurs de la santé sont déjà sous pression pour traiter les patients atteints de la COVID-19. Beaucoup disent qu’ils n’ont pas de ressources supplémentaires pour aider aux Jeux olympiques, si, par exemple, l’été japonais bouillant provoque des cas répandus de coup de chaleur. Certains dirigeants locaux à Tokyo et dans ses environs ont rejeté les demandes des organisateurs des Jeux olympiques de réserver des lits pour les athlètes.

Le Dr Shigeru Omi, ancien directeur régional de l’Organisation mondiale de la santé et chef d’un groupe de travail gouvernemental, a déclaré qu’il était crucial de commencer à vacciner les plus jeunes, qui sont considérés comme susceptibles de propager le virus, dès que possible.

Plus de trois mois après le début de la campagne de vaccination au Japon, seulement 2,7% de la population a été complètement vaccinée. Le pays a commencé son déploiement avec les travailleurs de la santé à la mi-février, des mois derrière de nombreux autres pays parce que le Japon exigeait des tests cliniques supplémentaires ici, une étape que de nombreux experts jugent dénuée de sens sur le plan médical.

La vaccination des personnes âgées, qui sont plus susceptibles de souffrir de problèmes graves lorsqu’elles sont infectées, a commencé à la mi-avril, mais a été ralentie par des pénuries d’approvisionnement initiales, des procédures de réservation lourdes et un manque de personnel médical pour faire les injections.

Inquiétudes

Mais il y a des signes d’amélioration. L’approvisionnement en vaccins a augmenté et malgré les attentes antérieures d’une réponse hésitante aux vaccins en général, les personnes âgées craignant le virus se précipitent vers les sites d’inoculation.

Depuis le 24 mai, le Japon a déployé 280 médecins et infirmières militaires à Tokyo et dans la ville durement touchée d’Osaka. Plus de 33 000 sites de vaccination fonctionnent désormais à travers le Japon, et d’autres sont à venir, a déclaré Taro Kono, le ministre en charge des vaccinations.

À Sumida, un quartier du centre-ville de Tokyo où se dérouleront les compétitions de boxe, la vaccination de ses 61 000 résidents âgés a commencé le 10 mai et en deux semaines, 31% d’entre eux avaient reçu leurs premiers vaccins, contre une moyenne nationale de 3,7%. Sumida envisage maintenant de commencer à vacciner les jeunes plus tard ce mois-ci, bien avant la date prévue.

Une coordination étroite entre les médecins de soins primaires, les hôpitaux et les résidents, ainsi que la flexibilité, ont contribué à des progrès en douceur, a déclaré le porte-parole du district de Sumida, Yosuke Yatabe.

Au-delà des inquiétudes concernant les Jeux olympiques et malgré le fait que le Japon ait enregistré moins de cas et de décès par rapport aux États-Unis et à d’autres pays, la lenteur de la vaccination du pays et son état d’urgence prolongé pourraient également retarder sa reprise économique pour des mois, a déclaré Masaya Sasaki, économiste principal au Nomura Research Institute.