Le journaliste culturel Marc-André Lussier n’est plus

MONTRÉAL — Le critique de cinéma et journaliste de longue date à La Presse, Marc-André Lussier, est décédé vendredi dernier à l’âge de 63 ans.

Selon le quotidien montréalais, qui a annoncé lundi après-midi le décès de M. Lussier, celui-ci avait subi récemment une chirurgie cardiaque et aurait été retrouvé sans vie chez lui vendredi.

M. Lussier était à l’emploi de La Presse depuis 1978, où il a fait ses débuts au service de la publicité. Il est devenu journaliste en 1995 et s’est greffé à la section des arts cinq ans plus tard.

Au cours des vingt dernières années, il a assisté 17 fois au Festival de Cannes, mais aussi à de nombreux festivals consacrés au cinéma, et interviewé des centaines d’artisans du septième art.

Le cinéphile a aussi été chroniqueur à la radio de Radio-Canada, notamment dans les émissions «C’est bien meilleur le matin» et «Christiane Charette». En plus d’avoir été à la barre de l’émission «Projection spéciale» durant huit ans à CIBL, il a animé les capsules Cinéma vérité sur les ondes d’ARTV et co-animé l’émission «À l’affiche cette semaine» à Télé-Québec. Il a aussi collaboré aux émissions «Culture Club» et à «Plus on est de fous, plus on lit», sur Ici Première.

Outre des centaines de chroniques témoignant de sa passion pour le cinéma, le journaliste a signé «Mon cinéma: 350 films à voir ou à revoir» et «Le meilleur de mon cinéma: les 300 films incontournables des 30 dernières années», tous deux aux Éditions La Presse, en plus d’être co-auteur de la biographie de René-Homier Roy, intitulée «Moi» et publiée chez Leméac, de même que co-auteur, avec son collègue Marc Cassivi, de «Cannes au XXIe», paru aux éditions Somme Toute.

Entre autres anecdotes, il a été demi-finaliste du Festival de la chanson de Granby dans les années 1980, nous apprend son collègue André Duchesne.

«À sa famille, ses amis, ses collègues et tous ceux qui ont eu l’honneur et le bonheur de le côtoyer, La Presse offre ses sympathies», peut-on lire dans le texte de La Presse annonçant son décès.

