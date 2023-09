Le journaliste et essayiste canadien Peter C. Newman est décédé à l’âge de 94 ans

Le journaliste et essayiste canadien Peter C. Newman est décédé jeudi à l’âge de 94 ans.

Son épouse, Alvy Newman, a indiqué que M. Newman était mort jeudi matin à Belleville, en Ontario.

Au cours d’une carrière de plusieurs décennies, Peter C. Newman a notamment été rédacteur en chef du quotidien «Toronto Star» et du magazine «Maclean’s», couvrant la politique et les affaires canadiennes. Il avait d’abord été, en 1953, rédacteur en chef du «Financial Post» à son bureau de Montréal, pendant trois ans.

Souvent reconnaissable à sa casquette de marin, M. Newman a également écrit une vingtaine d’essais.

Né à Vienne en 1929, Peter C. Newman était arrivé au Canada en 1940 en tant que réfugié juif.

La «Writers’ Trust of Canada» a indiqué que son essai de 1963 sur les années Diefenbaker, «Renegade in Power», avait «révolutionné le journalisme politique canadien avec son approche controversée d’initié».

Il a aussi écrit «La dynastie des Bronfman» (1979), puis une histoire de la Compagnie de la baie d’Hudson.

M. Newman a été nommé membre de l’Ordre du Canada en 1978 et promu au rang de compagnon en 1990, salué comme «chroniqueur du passé et interprète du présent».

Le site web du gouverneur général indique que M. Newman a su «captiver l’imagination populaire par ses récits et ses biographies qui évoquent les gens, les lieux et les événements qui ont façonné» le Canada.