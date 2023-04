Le juge derrière la comparution de Trump, Alvin Bragg, poursuit le rep. Jim Jordan

NEW YORK — Aux États-Unis, le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, a poursuivi mardi le représentant Jim Jordan, une décision extraordinaire alors qu’il cherche à mettre fin à une enquête du comité judiciaire de la Chambre des représentants qui, selon le procureur, est une «campagne transparente pour l’intimider et l’attaquer» pour son inculpation de l’ancien président Donald Trump.

Alvin Bragg, un démocrate, demande à un juge d’invalider les assignations à comparaître que Jim Jordan, le président républicain du comité, a délivrées ou envisage de délivrer dans le cadre d’une enquête sur la gestion de l’affaire par M. Bragg, la première poursuite pénale d’un ancien président américain.

La juge de district américaine Mary Kay Vyskocil, une personne nommée par Donald Trump qui était auparavant juge du tribunal fédéral de la faillite, a refusé mardi de prendre des mesures immédiates dans le cadre du procès. Elle a prévu une première audience le 19 avril à Manhattan, la veille du jour où le comité prévoit d’interroger, sous citation à comparaître, un ancien procureur de haut niveau impliqué dans l’enquête sur Donald Trump.

Le procès d’Alvin Bragg, une escalade déterminée après des semaines de combats avec le représentant Jordan et d’autres législateurs républicains via des lettres et des déclarations dans les médias, vise à mettre fin à ce qu’il dit être une «expédition de pêche constitutionnellement destructrice» qui menace la souveraineté et l’intégrité d’une poursuite au niveau de l’État.

«Le Congrès n’a aucun objectif législatif valable pour s’engager dans une campagne de harcèlement à grande échelle en représailles à l’enquête du procureur de district et à la poursuite de M. Trump en vertu des lois de New York», indique la poursuite, citant le manque d’autorité dans la Constitution pour le Congrès «de superviser, et encore moins de perturber, les affaires pénales en cours relevant du droit de l’État».

En réponse, M. Jordan a écrit sur Twitter mardi: «Premièrement, ils inculpent un président pour aucun crime. Ensuite, ils intentent une action en justice pour bloquer la surveillance du Congrès lorsque nous posons des questions sur les fonds fédéraux qu’ils disent avoir utilisés pour le faire.»

Le comité judiciaire a récemment émis une assignation à comparaître demandant le témoignage d’un certain Mark Pomerantz, l’ancien procureur qui a précédemment supervisé l’enquête sur Donald Trump et s’est disputé avec M. Bragg sur la direction que l’enquête devait prendre avant de quitter le bureau l’année dernière. M. Pomerantz, qui a refusé de coopérer avec le comité, est assigné à témoigner lors d’une déposition le 20 avril à moins que la juge Vyskocil n’intervienne. Le comité a également demandé des documents et des témoignages au bureau du procureur, mais M. Bragg a rejeté ces demandes.

Le comité doit tenir une audience à Manhattan lundi sur la criminalité à New York et ce qu’il allègue être les politiques «pro-crime, anti-victime» du juge Bragg. Le bureau du procureur de district, cependant, pointe des statistiques montrant que les crimes violents à Manhattan ont diminué depuis que M. Bragg a pris ses fonctions en janvier 2022.

En réponse, le juge Bragg a déclaré que si le représentant Jordan, originaire de l’Ohio, «se souciait vraiment de la sécurité publique», il se rendrait dans certaines des grandes villes de son État d’origine, où la criminalité est rapportée plus élevée qu’à New York.

Le juge Bragg visé avant l’inculpation de Trump

Le juge Bragg est représenté dans le procès par Theodore Boutrous, un avocat bien connu qui a également représenté la nièce de Donald Trump, Mary Trump, dans des affrontements juridiques avec son célèbre oncle.

La juge Vyskocil a déjà fait la une des journaux lorsqu’elle a rejeté une action en diffamation intentée contre l’animateur de Fox News Tucker Carlson par l’ancienne mannequin de Playboy Karen McDougal, qui a été payée 150 000 $ par l’intermédiaire du National Enquirer pour garder le silence sur une prétendue rencontre sexuelle avec Donald Trump. Dans des remarques à l’antenne, M. Carlson a qualifié le gain de «cas classique d’extorsion», mais la juge Vyskocil a statué en 2020 que le commentateur conservateur se livrait à «une hyperbole rhétorique et un commentaire d’opinion» et qu’il ne «déclarait (pas) des faits réels».

Dans son procès, le juge Bragg a déclaré qu’il intentait une action en justice «en réponse à une attaque effrontée et inconstitutionnelle sans précédent par des membres du Congrès contre une poursuite pénale en cours dans l’État de New York et une enquête sur l’ancien président Donald J. Trump».

M. Trump a été inculpé le 30 mars de 34 chefs d’accusation de falsification de documents commerciaux liés à des pots-de-vin versés au cours de la campagne de 2016 pour enterrer les allégations selon lesquelles il aurait eu des relations sexuelles extraconjugales. Il a nié tout acte répréhensible et a plaidé non coupable lors d’une mise en accusation la semaine dernière à Manhattan.

Les républicains ont dénoncé le juge Bragg avant même l’inculpation de Donald Trump, le représentant Jordan menant la cause en envoyant une série de lettres et d’assignations à comparaître aux personnes impliquées dans l’affaire. M. Pomerantz a refusé de coopérer volontairement avec la demande du comité le mois dernier sur instruction du bureau de M. Bragg, citant l’enquête en cours.

M. Jordan voit M. Pomerantz et Carey Dunne, qui étaient les principaux adjoints chargés de mener l’enquête au jour le jour, comme des catalyseurs de la décision de M. Bragg d’aller de l’avant avec l’affaire des pots-de-vin.

Le procès du juge Bragg met en place ce qui est une lutte déjà ténue sur la portée et les limites des pouvoirs de surveillance du Congrès sur un nouveau terrain. Les républicains de la Chambre ont fait valoir que, parce que l’affaire de Manhattan implique le financement de campagnes électorales, le Congrès doit exercer une surveillance directe.

— Avec des informations de Larry Neumeister à New York.