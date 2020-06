Le juge en chef Richard Wagner verrait d’un bon oeil plus de diversité chez les juges

MONTRÉAL — Le juge en chef de la Cour suprême du Canada, Richard Wagner, accueillerait favorablement une plus grande diversité au sein de la magistrature, parce qu’il juge essentiel que les Canadiens se reconnaissent dans le système judiciaire.

Il n’a toutefois pas voulu discuter plus largement de racisme systémique, bien qu’interrogé à ce sujet à plusieurs reprises lors de la conférence de presse annuelle du plus haut tribunal du pays, tenue jeudi.

M. Wagner a rappelé qu’en tant que juge en chef, son rôle n’est pas de faire des déclarations politiques, mais plutôt de faire appliquer la loi.

Il a toutefois renvoyé aux décisions de la Cour suprême, notant que lorsqu’une cause de racisme ou de discrimination est portée devant elle, les magistrats reconnaissent les violations à la Charte canadienne des droits et libertés qui prévoient que tous sont égaux et lorsque ce n’est pas le cas, ils ordonnent réparation.

«Nous parlons par la voix de nos jugements», a-t-il dit.

Et si la nomination de juges autochtones ou issus de la diversité serait bien accueillie par le juge en chef, il souligne que ce pouvoir de choisir les magistrats ne lui appartient pas — c’est le gouvernement fédéral qui nomme les juges de la Cour suprême, des cours d’appel et des cours supérieures des provinces.