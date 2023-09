Le jury à l’enquête du coroner sur la mort d’un handicapé fait ses recommandations

Un jury dans l’enquête du coroner sur la mort d’un adolescent ontarien dans une école pour aveugles recommande au gouvernement provincial de revoir la disponibilité des ressources médicales de nuit offertes aux établissements scolaires qui accueillent des jeunes vivant avec un handicap.

Les jurés ont également recommandé que le gouvernement ontarien élabore et mette en œuvre des politiques visant à garantir et à améliorer la disponibilité 24 heures sur 24 du personnel médical pour les élèves qui résident dans ces écoles.

Ces suggestions font partie des 21 recommandations des jurés qui ont entendu le cas de Samuel Brown, âgé de 18 ans, décédé il y a cinq ans alors qu’il fréquentait l’école W. Ross Macdonald pour aveugles, à Brantford, en Ontario. M. Brown est décédé à l’Hôpital général de Brantford le 9 février 2018, après avoir été transféré de l’école MacDonald.

Sa famille soutient que l’adolescent aveugle, sourd et non verbal à cause d’une maladie congénitale était par ailleurs en bonne santé la fin de semaine avant sa mort.

Le jury à l’enquête du coroner a conclu que le jeune homme était mort de causes naturelles — une bronchopneumonie aiguë.

Les jurés recommandent qu’une formation médicale soit dispensée aux employés des écoles pour enfants vivant avec un handicap afin qu’ils puissent identifier les premiers symptômes potentiels de la pneumonie par aspiration. Ils recommandent aussi qu’une formation obligatoire soit donnée pour contrer la discrimination fondée sur le handicap.