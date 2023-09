Le jury d’une enquête en C.-B. demande des caméras corporelles pour la police

NELSON, C.-B. — Waylon Edey avait 39 ans lorsqu’il est décédé à l’hôpital, à Trail, en Colombie-Britannique, après avoir reçu une balle dans la tête par un policier qui a ensuite été accusé et acquitté d’homicide involontaire.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) répondait à une plainte concernant un conducteur sur l’autoroute 3 à Castlegar, en Colombie-Britannique, le 29 janvier 2015.

L’agent de la GRC Jason Tait a tiré sur M. Edey lors d’une «tentative de contrôle routier», a découvert le Bureau des enquêtes indépendantes de la Colombie-Britannique, et M. Tait a été acquitté des accusations d’homicide involontaire à l’aide d’une arme à feu et de négligence criminelle ayant causé la mort avec une arme à feu en novembre 2020.

À l’époque, l’acquittement avait été applaudi par la Fédération de la police nationale, l’organisme de négociation collective de la GRC, qui a souligné dans un communiqué de presse après le verdict de non-culpabilité de l’agent Tait que M. Edey «avait un long dossier de conduite avec facultés affaiblies et de violence».

«Le jury a rendu sa décision après seulement cinq heures de délibérations, après huit semaines de procès», a déclaré le président de la fédération, Brian Sauvé. «Cela aurait dû être résolu beaucoup plus tôt et n’aurait pas dû être porté devant les tribunaux, laissant ainsi l’agent Tait, sa famille et celle de M. Edey attendre cinq ans pour une résolution claire et équitable».

M. Sauvé a déclaré que l’organisme indépendant de surveillance de la police de la province était «débordé et manquait de ressources» au moment de son enquête, ce qui a donné lieu à «une procédure pénale ultérieure longue et inutile».

L’enquête du coroner sur la mort de M. Edey s’est terminée vendredi et le jury de l’enquête a fait un certain nombre de recommandations au gouvernement provincial, à la GRC et à la ville de Castlegar après avoir approfondi les faits derrière la fusillade mortelle.

Les recommandations du jury consistent notamment à exhorter la province et la GRC à accélérer l’introduction de caméras corporelles pour les policiers de première ligne, ainsi que de caméras de tableau de bord sur les véhicules de police.

Les jurés ont également demandé davantage de formation pour les policiers afin de désamorcer les situations très stressantes, ainsi que de nouvelles lois provinciales et fédérales pour empêcher les conducteurs en état d’ébriété de prendre le volant.

Le jury a également conclu que l’Insurance Corporation of B.C., la société d’État provinciale de la Colombie-Britannique qui fournit des assurances, devrait changer la politique concernant l’assurance des véhicules appartenant à des conducteurs ayant pris le volant en état d’ébriété et a déclaré que le ministre de la Sécurité publique et la GRC devraient «explorer les options» concernant le partage d’informations sur les clients en état d’ébriété par la police, les bars et les restaurants.

Le jury de l’enquête du coroner a également recommandé que le ministre provincial de la Sécurité publique et la police «accélèrent la mise en œuvre des technologies actuelles et à venir à l’étude qui contribueraient à la désescalade des situations critiques, telles que les «technologies de neutralisation des véhicules».

Le jury a également recommandé que la ville de Castlegar révise régulièrement ses effectifs «pour s’assurer que la communauté est adéquatement surveillée».