Le libéral Jim Carr atteint d’un cancer du sang

OTTAWA — Le député libéral Jim Carr a annoncé qu’il était atteint d’une forme de cancer du sang.

M. Carr, qui a été ministre des Ressources naturelles et ministre du Commerce international pendant le premier mandat de Justin Trudeau, a indiqué par communiqué qu’il a commencé un traitement et que la maladie touche également sa fonction rénale.

Il a commencé un traitement de chimiothérapie et de dialyse, «qui se poursuivra au cours des semaines à venir».

Le médecin de M. Carr lui a donné l’ordre de se rendre à l’hôpital au moment où il était réélu dans sa circonscription de Winnipeg lundi. Pendant la campagne, il a ressenti des symptômes ressemblant à ceux de la grippe, ce qui l’a poussé à subir une prise de sang de routine.

Des médecins à Winnipeg ont diagnostiqué de multiples myélomes mardi.

«Je me sens bien et mon moral est bon», écrit-il dans un communiqué transmis sur ses réseaux sociaux. «J’ai parlé au premier ministre, auprès de qui j’ai réitéré mon engagement de continuer à servir mes électeurs et tous les Canadiens.»

Il remercie également les médecins, les infirmières et le personnel de l’hôpital pour les soins qu’il reçoit et demande à ce que l’on respecte sa vie privée pour le moment.

M. Carr a été élu député de Winnipeg-Centre-Sud en 2015, puis est devenu ministre des Ressources naturelles.

À l’été 2018, M. Trudeau lui a offert un nouveau rôle, celui de ministre du Commerce international.