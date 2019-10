Le libéral Seamus O’Regan interrompt sa campagne pour des raisons familiales

SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Le candidat libéral Seamus O’Regan a annoncé qu’il s’absentait de la campagne pour passer du temps avec sa famille.

Le député sortant de la circonscription de St. John’s-Sud–Mount Pearl, à Terre-Neuve-et-Labrador, a annoncé mercredi qu’il prenait une pause pour être aux côtés de son père, qui fait face à un grave problème de santé.

M. O’Regan a publié un message sur Twitter remerciant son équipe de campagne, le personnel du Centre des sciences de la santé de Saint-Jean et les sympathisants qui lui ont exprimé leur soutien.

M. O’Regan a remporté la circonscription en 2015 et a été ministre des Anciens Combattants et, plus récemment, ministre des Services aux autochtones au sein du gouvernement de Justin Trudeau.

Il est le deuxième candidat libéral en deux jours à suspendre une campagne. Il reste moins de deux semaines avant l’élection du 21 octobre.

Filomena Tassi, candidate en Ontario, a affirmé mardi qu’elle prenait une pause pour s’occuper de sa mère gravement malade.