Le maire de Gaspé, Daniel Côté, succède à Suzanne Roy comme président de l’UMQ

MONTRÉAL — Le maire de Gaspé, Daniel Côté, est le nouveau président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ).

M. Côté succède à Suzanne Roy, qui avait repris du service à la présidence de manière intérimaire à la suite du départ d’Alexandre Cusson, maire de Drummondville, qui avait démissionné lorsqu’il s’était lancé dans la course à la direction du Parti libéral du Québec en 2019.

Mme Roy avait déjà été présidente de l’UMQ de 2014 à 2017.

En conférence de presse virtuelle, mardi, le nouveau président a indiqué que sa priorité sera de mettre en place les conditions pour l’après-pandémie.

«C’est une crise sans précédent qui a eu de lourdes conséquences sur les gouvernements, sur les commerces, sur les entreprises et, bien sûr, sur chacun et chacune d’entre nous.»

Il place ainsi la relance économique au premier chef de ses préoccupations, suivie de la lutte et de l’adaptation aux changements climatiques.

«On doit s’interroger collectivement sur notre rapport avec la nature, sur les moyens de s’adapter à notre environnement en changement. Les façons de bâtir nos municipalités doivent changer et nos comportements aussi», a-t-il affirmé.

Diversité et inclusion partout

Enfin, sa troisième priorité se situe du côté de la diversité et de l’inclusion afin d’offrir «un environnement accueillant et inclusif partout à travers le Québec», un objectif qui ne peut se réaliser selon lui qu’à travers la création de logements abordables, de l’installation d’internet haute vitesse partout, de la création de places en services de garde et de transports collectifs efficaces.

Il a invité au passage les femmes et les jeunes à se lancer en politique municipale, les élections de novembre approchant à grands pas.

Sans surprise, il a repris le crédo traditionnel du monde municipal à savoir que les municipalités peuvent très certainement gérer de nouveaux pouvoirs, mais l’on ne peut remettre ces pouvoirs sans y accoler les fonds requis.

«C’est bien beau avoir les pouvoirs, mais encore faut-il avoir la part de tarte qui nous revient dans l’assiette fiscale et c’est là qu’est l’enjeu prédominant.»

Quant à la possibilité qu’il perde son poste de maire, alors que l’ex-ministre Gaétan Lelièvre songe à effectuer un retour en politique, et ce, du côté de la mairie de Gaspé, M. Côté a salué son implication en rappelant que ce sont les règles de la démocratie.

«M. Lelièvre en a fait beaucoup pour la région. Il nous a dit qu’il a encore du temps à consacrer pour en faire davantage pour la région. C’est tout à fait noble. Pour le reste, la décision lui appartient.»

Suzanne Roy a salué l’arrivée de son successeur, rappelant le rôle crucial des gouvernements de proximité que sont les municipalités et le fait que l’UMQ a réussi à aller chercher 2,3 milliards $ de Québec et Ottawa pour surmonter la crise.

«Nous étions et nous sommes au rendez-vous», a-t-elle fait valoir.

La présidente sortante en a profité pour souligner le rôle rassembleur de l’Union.

«Les municipalités ne sont pas dos à dos, mais elles sont bien coude à coude», a-t-elle dit.