Le maire de New York plaide pour un «droit au travail» pour les migrants

NECOCLI, Colombie — Le maire de la ville de New York, Eric Adams, a clôturé samedi un voyage de quatre jours en Amérique latine en appelant à un « droit au travail » pour les migrants aux États-Unis.

Il a pris la parole lors d’une visite à Necocli, la ville du nord de la Colombie où des milliers de migrants entament leur périlleuse randonnée à travers la jungle sans route de Darien jusqu’au Panama, en direction des États-Unis.

S’exprimant depuis un quai où les migrants embarquent pour la jungle, M. Adams a déclaré que les pays de la région doivent «s’unir» pour trouver des solutions à la crise de l’immigration qui se fait sentir à travers les Amériques ainsi que dans les villes des États-Unis, y compris à New York.

Il a appelé le gouvernement américain à trouver des moyens permettant aux migrants et aux demandeurs d’asile de travailler légalement aux États-Unis.

«La Colombie a vraiment montré comment intégrer les individus dans leurs sociétés, et l’un des moyens les plus importants d’y parvenir est de permettre aux gens de travailler, a déclaré M. Adams aux journalistes à Necocli. Rien n’est plus humain et rien n’est plus américain que le droit au travail, et nous pensons que c’est un droit que nous devrions étendre.»

La ville de New York a eu du mal à fournir un hébergement d’urgence aux dizaines de milliers de migrants arrivés dans la ville cette année, M. Adams et d’autres dirigeants de la ville appelant le gouvernement fédéral à accélérer les autorisations de travail pour ceux qui sont déjà installés.

Une loi inédite datant des années 1980 oblige New York à fournir un abri à toute personne dans le besoin. M. Adams a déclaré que le coût du soutien aux migrants pourrait grimper jusqu’à 12 milliards de dollars au cours des trois prochaines années, et a contesté cette semaine la loi qui oblige la ville à fournir un abri aux migrants.

Le maire s’est également rendu en Équateur et au Mexique lors de sa tournée, où il a visité des refuges pour migrants et s’est entretenu avec les législateurs locaux.

Après s’être arrêté dans l’État mexicain de Puebla, M. Adams a déclaré que sa ville était «à pleine capacité».

«Nos cœurs sont infinis, mais nos ressources ne le sont pas, a déclaré M. Adams aux journalistes. Nous ne voulons pas placer les gens dans des refuges collectifs. Nous ne voulons pas que les gens pensent qu’ils trouveront un emploi.»

«Question de chance»

En Colombie, M. Adams a déclaré que son objectif n’était pas de dire aux migrants ce qu’ils devaient faire, mais de connaître leurs motivations et de trouver des solutions à la crise de l’immigration.

Ce pays d’Amérique du Sud a accueilli 2,8 millions de migrants vénézuéliens au cours des sept dernières années et leur a permis de demander un permis de séjour de 10 ans qui leur donne également accès aux services de santé et d’éducation.

Mais malgré les efforts visant à régulariser les migrants vénézuéliens, beaucoup se dirigent vers les États-Unis après avoir lutté pour reconstruire leur vie en Colombie et dans d’autres pays d’Amérique du Sud, où les économies sont encore sous le choc de la pandémie.

Selon le Service national de l’immigration du Panama, plus de 200 000 Vénézuéliens ont traversé la région du Darién cette année pour se rendre aux États-Unis. Beaucoup déménagent pour la deuxième ou la troisième fois après avoir vécu dans des pays d’Amérique du Sud comme la Colombie, le Chili et le Pérou.

Cette semaine, l’administration Biden a conclu un accord avec le gouvernement socialiste du Venezuela pour reprendre les vols d’expulsion directs vers le Venezuela et a déclaré que les Vénézuéliens qui ne remplissent pas les conditions requises pour l’asile seraient renvoyés dans leur pays d’origine.

À Necocli, certains migrants vénézuéliens se dirigeant vers le nord ont déclaré qu’ils persisteraient dans leur marche pour atteindre la frontière américaine malgré la nouvelle politique.

«Entrer (aux États-Unis) est aussi une question de chance, a déclaré Miguel Ruben Camacaro, un migrant vénézuélien voyageant avec ses deux enfants et dormant dans une tente sur la plage de Necocli. Nous poursuivrons notre rêve jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’autres options.»

Lors d’une conférence de presse plus tard à Bogota, M. Adams a déclaré que des pays comme la Colombie avaient besoin de plus de soutien avec des programmes intégrant les migrants afin que les gens ne fassent pas le dangereux voyage vers le nord.

Le maire a décrit la visite comme une révélation, se disant attristé de voir des dizaines de familles avec enfants dormir sur la plage de Necocli dans des tentes pendant qu’elles rassemblaient suffisamment d’argent pour prendre des bateaux vers la jungle de Darién.

«Ce que je ne veux pas, c’est que ce que j’ai vu sur la plage de Colombie se reproduise dans les rues de New York, a déclaré Adams. Nous voulons tous aider le plus de personnes possible, nous voulons défendre nos valeurs de ville d’immigrés. Mais pour y parvenir, nous devons stabiliser la situation.»