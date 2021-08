Le maire de Toronto John Tory fait part de ses priorités aux chefs fédéraux

TORONTO — Le maire de Toronto a envoyé des lettres aux chefs de quatre grands partis du Canada, leur expliquant ce dont la plus grande ville du pays a besoin de la part du gouvernement fédéral.

Le maire John Tory a écrit au chef libéral Justin Trudeau, au chef conservateur Erin O’Toole, au chef néo-démocrate Jagmeet Singh et à la cheffe verte Annamie Paul.

Il affirme que le renouvellement de l’aide financière pour les coûts liés à la COVID-19 est l’une des cinq priorités de la ville.

Soutenir le plan de 24 mois pour le logement et la réduction de l’itinérance à Toronto, continuer à investir dans le système de transport en commun de la ville, créer un système de santé mentale plus robuste et augmenter le financement pour la prévention du crime sont également répertoriés comme des problèmes urgents.

M. Tory affirme que des investissements essentiels à Toronto contribueront à une reprise nationale qui aidera tous les Canadiens.

Il dit qu’il attend avec impatience d’entendre les plans des quatre chefs pour régler ces problèmes pendant la campagne électorale fédérale.