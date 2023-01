Le maire de Toronto veut la tenue d’un sommet national sur la santé mentale

TORONTO — Le maire de Toronto, John Tory, appelle à la tenue d’un sommet national pour aborder ce qu’il appelle la crise de la santé mentale au Canada.

Dans une déclaration transmise mercredi matin, le maire Tory a signalé que le sommet permettrait aux maires, ministres et premiers ministres du Canada et des provinces et territoires de discuter de la meilleure façon de soutenir les personnes vivant avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie.

Selon le maire de Toronto, à la suite de la pandémie de COVID-19, le déclin des dépenses fédérales et provinciales en santé mentale se fait douloureusement sentir dans les municipalités canadiennes. À son avis, sans financement adéquat, les responsabilités en matière de soins de santé mentale sont rejetées sur les épaules des municipalités, des systèmes de transport en commun, des refuges, des services de police et des services d’urgence des hôpitaux.

John Tory a écrit qu’il avait d’abord transmis sa proposition de sommet national au premier ministre Justin Trudeau le mois dernier.

Selon lui, la meilleure preuve de l’ampleur de la crise de santé mentale en cours se vérifie par les problèmes liés à la toxicomanie, dont les milliers de personnes mortes l’année dernière au Canada des suites d’une surdose d’opioïdes.

Dans son communiqué, John Tory a écrit: ‘’Il y a trois ans, nous avons affronté la pandémie de COVID-19 et à ce moment-là, tous les gouvernements ont travaillé ensemble pour aider les gens à traverser ces moments difficiles. Nous sommes maintenant confrontés à une crise de santé mentale qui nécessite le même niveau de dévouement, de coopération et d’engagement. »