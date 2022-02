Le maire d’Ottawa annonce une entente avec les manifestants qui occupent sa ville

Le maire d’Ottawa Jim Watson a annoncé dimanche avoir conclu une entente avec les manifestants qui occupent sa ville depuis plus de deux semaines.

Le cabinet de M. Watson dit que les organisateurs de la manifestation ont accepté de confiner leurs protestations à un secteur autour de la Colline du Parlement. Les manifestants devraient en principe quitter les quartiers résidentiels d’ici les prochaines 24 heures.

Selon une lettre de la présidente du Freedom Convoy, Tamara Lich, le maire Watson aurait accepté de rencontrer les manifestants si les véhicules quittaient les endroits où ils sont garés dans des quartiers résidentiels à midi, lundi.

Mme Lich dit que les camionneurs respecteront l’entente et se déplaceront lundi vers leur prochaine destination

Dans cette lettre, les organisateurs promettent de «travailler fort pour convaincre les camionneurs» de se déplacer vers la Colline du Parlement.

Les manifestants occupent la capitale nationale protester contre les restrictions mises en place par les différents gouvernements pour lutter contre la pandémie.

Dans sa lettre, M. Watson dit aux manifestants que les Ottaviens sont «externués» à cause du bruit. Il leur a aussi mentionné que des commerces pouvaient fermer leurs portes de façon permanente à cause des perturbations créées.

Des tensions

Certains signes démontrent qu’au moins une partie de la population commence à en avoir marre de la présence de ces manifestants. Les tensions sont demeurées vives tout au long de la journée.

Des résidents, frustrés par l’inaction des autorités, ont même perdu patience et bloqué un convoi qui voulait rejoindre les manifestants près de la Colline du Parlement.

Sean Burgess, un de ces résidents, espère que cette contre-manifestation, organisée samedi soir, envoie un message clair aux autorités fédérales, provinciales et municipales qu’il est temps de mettre un terme à ce que le maire Jim Watson décrit comme une occupation illégale du cœur de la ville.

«Ottawa n’est pas la ville ennuyante que le reste des Canadiens imaginent, mais ce n’est pas une ville où les résidents descendent spontanément dans la rue pour devenir des militants, a-t-il dit. Alors, quand on voit les gens d’un quartier du Vieil Ottawa-Sud, qui préféraient se plaindre aux autorités plus que d’agir directement, se tenir devant des camions en mettant au défi les policiers de les arrêter, on sait que quelque chose est allé trop loin.»