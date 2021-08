Le major-général Dany Fortin est accusé d’agression sexuelle

OTTAWA — Le major-général Dany Fortin, qui supervisait auparavant la campagne de distribution du vaccin contre la COVID-19 au Canada, a été accusé d’un chef d’agression sexuelle.

M. Fortin s’est présenté à la police de Gatineau, mercredi matin, après qu’un mandat d’arrestation eut été émis contre lui lundi.

Le major-général Fortin a ensuite déclaré aux journalistes qu’il ne connaissait pas les détails de l’allégation portée contre lui, malgré les demandes répétées de son équipe juridique.

Il a décrit comme un «cauchemar», pour sa famille et lui, le fait de ne pas connaître la nature de l’allégation et de ne pas savoir s’il serait accusé.

Il a dit avoir été obligé de lire beaucoup de choses à son sujet dans les médias, sans pouvoir défendre son nom.

Les avocats de M. Fortin ont dit que la seule information qu’ils ont reçue est que l’accusation se rapporte à un incident présumé survenu en 1988.

M. Fortin, qui a déjà servi en Afghanistan et en Irak, a décrit les trois derniers mois comme la période la plus difficile de ses 36 années d’uniforme.

«Aujourd’hui je me bats contre un ennemi invisible, un adversaire invisible. C’est l’épreuve la plus difficile de ma carrière», a-t-il déclaré devant les micros des journalistes.

M. Fortin a été brusquement démis de ses fonctions à l’Agence de la santé publique du Canada le 14 mai après avoir supervisé la distribution des vaccins contre la COVID-19 à travers le pays.

Le Service national des enquêtes des Forces canadiennes a par la suite renvoyé une enquête pour inconduite sexuelle au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) au Québec afin de déterminer si des accusations criminelles devaient être portées.

Les avocats de Dany Fortin ont déposé une demande en juin dernier auprès de la Cour fédérale pour obtenir un contrôle judiciaire accéléré de la décision de le renvoyer de son poste à l’Agence de la santé publique, demandant l’annulation de la décision et sa réintégration à l’agence ou à un autre poste.

Le militaire a déclaré mercredi qu’il payait ses propres frais juridiques pour les actions en justice pénale et fédérale.

Le gouvernement a refusé de commenter.

Lors d’un arrêt électoral à Québec, mercredi matin, le chef conservateur Erin O’Toole a été invité à réagir à cette affaire.

«Le cas avec M. Fortin est devant les tribunaux maintenant. Mais en général, on a vu un camouflage sur les allégations d’inconduite sexuelle par le bureau de M. Trudeau, il y a trois ans. C’est totalement inacceptable», a déclaré M. O’Toole, lui-même un ancien combattant.

«On doit avoir une Force armée canadienne avec respect pour les femmes en uniforme. J’ai beaucoup de respect pour nos familles militaires, les soldats, et c’est pourquoi on doit avoir une enquête indépendante, on doit avoir un gel pour les promotions et les augmentations de salaire pour nos officiers général. Et c’est le temps de mettre fin avec les camouflages à Ottawa», a-t-il ajouté.