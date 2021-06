Le malaise d’Eriksen crée un «choc national» au Danemark

COPENHAGUE — L’intérêt pour la RCP (réanimation cardio-pulmonaire) et les défibrillateurs a détourné l’attention des Danois du Championnat d’Europe de football depuis le malaise de Christian Eriksen.

Le tournoi, avec l’équipe nationale jouant ses trois matchs de groupe à domicile à Copenhague, était censé créer une fête de deux semaines dans la capitale – beaucoup espérant que le Danemark serait en mesure de répéter son improbable triomphe du tournoi de 1992.

Mais Eriksen s’est effondré face sur le gazon à la suite d’un arrêt cardiaque lors du match d’ouverture de l’équipe contre la Finlande, samedi. Et soudain, une grande partie des six millions de Danois ont vu en direct à la télévision l’un des athlètes les plus connus du pays recevoir une RCR d’urgence, ses coéquipiers se tenant autour de lui avec les larmes aux yeux.

Le premier ministre danois Mette Frederiksen a qualifié la scène de «choc national».

«Il a rarement été moins important qu’un match de football soit gagné ou perdu», a écrit Frederiksen sur Facebook.

Eriksen, largement considéré comme le meilleur joueur du Danemark, a été réanimé avec un défibrillateur et se trouvait dans un état stable dans un hôpital de Copenhague, lundi.

Mais le choc national ne s’est pas tout à fait dissipé.

Le malaise d’Eriksen reste le sujet de toutes les conversations. Beaucoup se demandent comment cela a pu arriver à un joueur en si bonne santé. Et un débat fait toujours rage pour savoir si le match aurait dû être annulé. Il a été suspendu pendant environ 90 minutes avant de reprendre, après avoir été arrêté vers la fin de la première mi-temps. La Finlande a marqué en seconde période et s’est imposée 1-0.

L’intérêt des Danois pour l’apprentissage de la RCR et l’utilisation d’un défibrillateur est monté en flèche. Une organisation nationale qui met en place des défibrillateurs à travers le pays a déclaré que plus de 640 personnes se sont portées volontaires pour apprendre à en utiliser un depuis samedi – contre 90 le week-end précédent.

Il y a également eu une colère généralisée au Danemark envers l’UEFA, pour n’avoir donné aux joueurs que la possibilité de terminer le match samedi soir ou de reprendre dimanche à midi.

Les joueurs eux-mêmes ont déclaré, lundi, qu’ils ne voulaient pas reprendre, mais pensaient qu’il valait mieux finir samedi que de revenir le lendemain.

«Ce n’était pas notre souhait de jouer, a affirmé l’attaquant danois Martin Braithwaite. Nous avions deux options et aurions aimé une troisième option. Mais on nous a dit que nous devions prendre une décision. … Il y avait beaucoup de joueurs qui n’étaient pas en état de jouer le match. Nous étions dans un autre état d’esprit.»

Un autre sujet très débattu a été l’impact sur les jeunes téléspectateurs, qui ont vu l’une de leurs idoles sportives allongée inconsciente sur le sol.

Pour les enfants non préparés, voir de telles images équivaut à «une gifle au visage», a mentionné Ane Lemche, psychologue à la section danoise de Save the Children.

«Et les enfants peuvent aussi être confus, car il a l’air assez sans vie et c’est inconfortable pour un enfant», a-t-elle déclaré à la chaîne danoise DR.

Boerns Vilkaar, une organisation de suivi psychologique à l’attention des enfants, a publié des conseils pour les parents sur son site Web, affirmant que de nombreux enfants qui ont suivi le match étaient «effrayés, peu sûrs d’eux et tristes».

La fédération danoise de football a également gazouillé un lien vers les conseils de l’organisation.

«Ce genre d’images peut être difficile à sortir de votre tête, a écrit l’organisation. Certains enfants peuvent y penser beaucoup et en être affectés pendant longtemps.»