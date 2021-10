Le mandat de vaccination pourrait aggraver les pénuries de personnel de santé

TORONTO — Des centaines de travailleurs dans les hôpitaux et les soins de longue durée ontariens pourraient quitter leur emploi dans les semaines à venir parce qu’ils n’ont pas été vaccinés contre la COVID-19, contribuant à ce que certains appellent une «tempête parfaite» de pénurie de personnel.

Le président d’un syndicat représentant les travailleurs des soins de longue durée, des hôpitaux et des maisons de retraite a déclaré que le problème de personnel, causé par les bas salaires, le manque d’emplois à temps plein et les mauvaises conditions de travail, est antérieur à la pandémie et que les mandats de vaccination ne feront qu’aggraver la situation.

«Cela aura un impact sur la pénurie de personnel qui est déjà à un point critique», a déclaré Sharleen Stewart de SEIU Healthcare dans une entrevue. «C’est en quelque sorte la tempête parfaite qui a été déclenchée».

La date limite du 15 novembre a été fixée pour que le personnel travaillant dans les soins de longue durée de l’Ontario se fasse vacciner, ou ils perdront l’accès à leur lieu de travail. C’est aux maisons de retraite de décider de la suite, mais de nombreux établissements ont déjà déterminé des dates d’échéance avant de suspendre le personnel non vacciné, invoquant l’impact dévastateur de la COVID-19 et la transmission élevée du variant Delta.

Le Dr Kieran Moore, le médecin hygiéniste en chef de la province, a déclaré que l’Ontario surveille de près les «conséquences imprévues» des pénuries de personnel liées aux mandats de vaccination, mais a maintenu qu’elles sont nécessaires dans certains emplois pour protéger les personnes vulnérables.

Une porte-parole du ministre des Soins de longue durée de l’Ontario a déclaré que le ministère travaillerait avec les maisons de retraite pour fournir un soutien si nécessaire.

SEIU Healthcare fait partie de ceux qui demandent que la politique s’applique à l’ensemble du système de santé, craignant que les travailleurs dans les établissements de soins de longue durée non vaccinés ne se tournent vers des établissements de santé connexes.

Mme Stewart a également fait valoir que si les conditions dans le secteur des soins de longue durée ne sont pas améliorées, les travailleurs non vaccinés – qui doivent faire face à de lourdes charges de travail, à de faibles effectifs, à de bas salaires et à des conditions de travail précaires – ne sont pas incités à surmonter leur hésitation pour conserver leur emploi.

«Ils se demandent, est-ce que ça vaut la peine de rester ici?», a souligné Mme Stewart.

L’Ontario n’a pas suivi l’exemple du Québec en rendant obligatoire la vaccination pour tous les travailleurs de la santé, mais de nombreux hôpitaux ont mis en œuvre leurs propres politiques. Les dates limites pour que les travailleurs puissent montrer leur preuve de vaccination afin d’éviter de s’exposer à un congé sans solde – ou à un licenciement – sont désormais imminentes.

Un hôpital de Windsor, en Ontario, a annoncé la semaine dernière qu’il avait licencié 57 personnes qui n’avaient pas été vaccinées dans les délais fixés. Un groupe d’hôpitaux de la région de Waterloo, en Ontario, a donné à son personnel jusqu’à mardi prochain pour se faire vacciner ou alors un congé forcé leur sera imposé. L’hôpital Grand River de Kitchener a déclaré vendredi que 93% du personnel avait été vacciné avant la date limite et a reconnu les perturbations que cela pourrait créer.

«Nous reconnaissons également qu’il peut y avoir un impact sur certains services ainsi que sur les temps d’attente et ferons tout notre possible pour nous assurer que nous atténuerons cet impact», a déclaré le PDG Ron Gagnon dans un communiqué.

Le University Health Network, dont 97% de son personnel est vacciné, a donné aux employés du réseau hospitalier de Toronto jusqu’au 22 octobre pour se faire injecter les doses ou ils perdront leur emploi.

La cheffe de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario a déclaré que la pénurie de personnel dans le domaine de la santé est «une crise de mégaproportions» qui n’est pas en grande partie liée à la résistance au vaccin. Doris Grinspun a fait valoir que l’impact des mandats de vaccination pourrait être atténué si la province appliquait la politique à l’ensemble du système de santé.

«Les gens ont besoin de travailler», a déclaré Mme Grinspun dans une entrevue. «Combien partiront si c’est dans tout le système ? Où vont-ils aller ?»

Les syndicats et les lieux de travail continuent de travailler avec le personnel non vacciné pour surmonter leurs hésitations.

Un centre de soins de longue durée de Toronto a récemment perdu 36 % de son personnel parce qu’ils ne s’étaient pas fait vacciner.

Vingt-deux résidents de Copernicus Lodge sont morts de la COVID-19. Une porte-parole de l’établissement situé à Toronto qui sert les immigrants polonais a déclaré qu’éviter plus de décès était un facteur important de motivation pour le personnel afin de les convaincre de recevoir les doses du vaccin.

Marla Antia a déclaré que l’établissement craignait également de perdre un nombre important d’employés à cause de la COVID-19 si les taux de vaccination demeuraient faibles au moment de la quatrième vague.

Mme Antia a indiqué que 32 des 111 travailleurs concernés ont déclaré avoir reçu au moins une dose de vaccin.

La maison de retraite prévoit de continuer à organiser des séances de vaccination pour répondre aux besoins des personnes qui changent d’avis et son administration n’a pas encore décidé ce qu’il adviendra de celles qui ne respectent pas les règles après l’échéance finale.

«Nous avons vu l’aiguille bouger un peu, donc cela nous donne de l’espoir», a déclaré Marla Antia dans une entrevue. «Nous aimerions que tout le monde revienne».

Carla Sleep a déclaré que le mandat de vaccination lui a apporté une certaine tranquillité d’esprit en tant que travailleuse ainsi que pour sa mère qui vit dans une maison de soins de longue durée.

«Je me sens plus à l’aise avec le fait que ce sera une norme», a-t-elle déclaré.

Le lieu de travail de Mme Sleep n’a pas connu de problème majeur en lien avec l’hésitation à se faire vacciner, mais elle a remarqué que le manque de personnel s’est aggravé depuis qu’elle a commencé à travailler comme préposé aux services de soutien personnel, il y a près de vingt ans. Selon elle, il s’agit d’un problème auquel il faut s’attaquer.

Le roulement du personnel est en hausse, même parmi les nouveaux employés vaccinés avec lesquels Mme Sleep travaille, et le manque chronique d’employés l’a découragée, ainsi que d’autres collègues.

«Cela va être la partie la plus difficile», dit-elle. «À moins d’avoir de bons salaires, de former les gens correctement et de disposer de la bonne main-d’œuvre, la situation ne changera pas».