Le Manitoba demande du renfort au fédéral pour aider ses travailleurs de la santé

WINNIPEG — Le Manitoba demande au gouvernement fédéral de lui envoyer des dizaines de travailleurs de la santé en renfort pour soutenir la lutte contre la COVID-19.

La province dit avoir besoin d’une cinquantaine d’infirmières en soins intensifs, d’une vingtaine d’inhalothérapeutes et d’une cinquantaine d’enquêteurs de Statistique Canada pour mener les recherches de contacts, selon le premier ministre Brian Pallister qui s’est entretenu avec son homologue fédéral Justin Trudeau vendredi.

«Ce sera, on l’espère, temporaire et de courte durée, mais le plus tôt on reçoit de l’aide, le mieux ce sera», a commenté M. Pallister.

Le Manitoba est actuellement frappé par sa troisième vague de la pandémie de COVID-19 alors qu’elle est aux prises avec un nombre record de nouveaux cas et de patients hospitalisés aux soins intensifs.

Vendredi, la province a rapporté 595 nouveaux cas et trois décès supplémentaires.

Cinq patients hospitalisés aux soins intensifs ont dû être transférés en Ontario pour libérer des lits cette semaine.

«Toutes nos ressources sont étirées au maximum», a observé l’infirmière-chef Lanette Siragusa. Les renforts en soins seront déployés dans trois hôpitaux de Winnipeg qui disposent d’unités de soins intensifs, a indiqué Mme Siragusa.

Brian Pallister a mentionné que son gouvernement discutait avec Ottawa depuis environ une semaine au sujet de la possibilité de fournir des renforts au personnel de la santé de la province. Justin Trudeau l’a assuré de son appui.

«Je l’ai remercié pour ça et, clairement, on ne demande rien que les autres n’ont pas déjà demandé», a rappelé M. Pallister en référence à l’aide déjà fournie au Québec, à l’Ontario et à la Nouvelle-Écosse notamment depuis le début de la crise sanitaire.

Le cabinet du premier ministre du Canada a confirmé avoir reçu la requête du Manitoba et s’être engagé à fournir des renforts.