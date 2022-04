Le Manitoba prévoit la mise en service du canal de dérivation de la rivière Rouge

WINNIPEG — Le gouvernement manitobain a annoncé samedi qu’il prévoyait mettre en service le canal de dérivation de la rivière Rouge afin de gérer les niveaux d’eau dans la ville de Winnipeg.

Selon un communiqué, la météo prévoyait un «important système de précipitations» dans des régions du sud du Manitoba.

Un avertissement d’inondation a été lancé pour un secteur allant de la Saskatchewan jusqu’à la route provinciale à la route 12 à l’est, et de la frontière canado-américaine jusqu’à la route 1 au nord.

Le gouvernement a indiqué que la plupart des bassins du centre et du sud du Manitoba ont déjà reçu jusqu’à 40 mm de précipitations et une quantité additionnelle de 30 à 50 mm est prévue samedi et dimanche.

Certains secteurs pourraient même recevoir jusqu’à 80 mm de précipitations d’ici la fin de l’après-midi. Encore pis, la pluie pourrait se transformer en neige dimanche, accompagnée de rafales pouvant atteindre 70 km/h.

Le canal de dérivation détourne les eaux de la rivière Rouge tout autour de Winnipeg.

Les autorités provinciales ont prévenu que les niveaux d’eau de la plupart des affluents du bassin de la rivière Rouge et le long du bras principal de la rivière Rouge grimpaient rapidement à cause des averses, et continueront d’augmenter au cours des prochains jours.

Le ministère fédéral de l’Environnement et des Changements climatiques a lancé un avertissement de neige et de pluie pour la grande partie de la moitié sud de la province.

Certains fossés et cours d’eau sont encore couverts de glace ou contiennent de la neige, ce qui limite les débits d’eau. En conséquence, des précipitations importantes tombant en une courte période peuvent causer des inondations soudaines.