Le mari de Nancy Pelosi a été «attaqué violemment» dans sa maison de San Francisco

WASHINGTON — Paul Pelosi, le mari de la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi, a été sévèrement battu par un agresseur qui est entré par effraction dans leur maison de San Francisco, et il est soigné par des médecins pour des blessures, selon des personnes proches du dossier.

M. Pelosi, âgé de 82 ans, a subi des blessures contondantes lors de l’attaque, selon deux personnes au courant de l’enquête qui ont parlé à l’Associated Press vendredi sous couvert d’anonymat.

M. Pelosi a été «violemment agressé», mais devrait se rétablir complètement, a déclaré le porte-parole de Nancy Pelosi.

Nancy Pelosi n’était pas dans la résidence à ce moment-là. Son porte-parole, Drew Hammill, a précisé que l’agresseur avait été arrêté et que le motif de l’attaque faisait l’objet d’une enquête.

«La présidente et sa famille sont reconnaissantes envers les premiers intervenants et les professionnels de la santé impliqués, et demandent de respecter leur vie privée en ce moment», a-t-il ajouté.

Nancy Pelosi vient de rentrer à Washington cette semaine après une conférence sur la sécurité en Europe et doit donner le discours d’ouverture lors d’un événement samedi soir avec la vice-présidente Kamala Harris.

Bien que les circonstances de l’attaque n’aient pas encore été clarifiées, elle soulève des questions supplémentaires sur la sécurité des membres du Congrès et de leurs familles, car les menaces contre les élus sont à un niveau record près de deux ans après la violente insurrection au Capitole.

Les membres du Congrès ont reçu des fonds supplémentaires pour la sécurité de leur domicile, mais certains ont réclamé plus de protection, car des gens se sont présentés chez eux et d’autres ont reçu un nombre croissant de communications menaçantes.

Souvent aux côtés de Mme Pelosi lors d’événements officiels à Washington, Paul Pelosi est un riche investisseur qui reste en grande partie sur la côte ouest. Ils ont cinq enfants adultes et de nombreux petits-enfants.