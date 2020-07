Le masque pourrait devenir obligatoire hors de Montréal

Dans la foulée de la Ville de Montréal qui se prépare à rendre le port du masque obligatoire dans tous les lieux publics fermés, Dr Horacio Arruda affirme réfléchir fortement à élargir cette obligation au territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal, voire ailleurs dans la province.

Le directeur national de la santé publique était de passage mardi au CISSS de Lanaudière, à Joliette, alors qu’il poursuit sa tournée des régions.

En réponse aux questions des journalistes, il a dit évaluer les avantages et les inconvénients de recommander au gouvernement de rendre le port du masque obligatoire. Dr Arruda dit notamment craindre qu’une obligation entraîne une partie de la population à résister et à s’y opposer.

Il souligne aussi le fait qu’une obligation s’accompagne également d’une mécanique complexe de coercition. Il faut déterminer qui est chargé de faire respecter la règle, qui en est exempté et quelles sont les conséquences auxquelles s’exposent les récalcitrants.

Horacio Arruda a profité de sa tribune pour rappeler que l’épidémie n’est pas terminée et que le virus circule toujours dans la population.

«Les indicateurs sont à la baisse, ce qui est une bonne nouvelle, mais ça ne veut pas dire qu’on doit baisser la garde», a-t-il déclaré.

Une fois de plus, il insiste sur l’importance d’être prudent et de respecter les consignes de prévention. Il compare le déconfinement à une libération conditionnelle selon laquelle on doit respecter les règles d’hygiène et la distanciation physique.

«Le relâchement peut être la source d’une flambée dans la communauté. Nous ne pouvons pas nous permettre de relâcher la distanciation sociale», a-t-il répété.

Le Dr Horacio Arruda était accompagné du directeur régional de santé publique de Lanaudière par intérim, Dr Richard Lessard, et du président-directeur général du CISSS de Lanaudière, Daniel Castonguay.