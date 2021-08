Le masque recommandé dans les espaces intérieurs au Nouveau-Brunswick

La médecin-hygiéniste en chef adjointe du Nouveau-Brunswick exhorte le public à porter des masques dans les espaces intérieurs pour contribuer à endiguer la propagation de la COVID-19.

La Dre Cristin Muecke a déclaré jeudi que même si les masques ne sont plus obligatoires dans la province, la maladie peut se propager rapidement parmi ceux qui ne sont pas protégés.

Elle a ajouté qu’il y avait eu une augmentation des cas de COVID-19 ces dernières semaines et que des cas de variants Alpha et Delta du virus ont été détectés dans la province.

La Dre Muecke a signalé jeudi huit nouveaux cas de COVID-19, dont six dans la région de Moncton et deux dans celle de Fredericton.

Le Nouveau-Brunswick compte 157 cas actifs de COVID-19 et quatre personnes hospitalisées atteintes de la maladie.

Environ 74,2 % des Néo-Brunswickois âgés de 12 ans et plus sont complètement vaccinés et 84 % ont reçu au moins une dose de vaccin.

Un cas en Nouvelle-Écosse

Les responsables de la santé publique de la Nouvelle-Écosse ont de leur côté rapporté jeudi un nouveau cas de COVID-19, alors qu’une nouvelle personne s’est rétablie de la maladie.

Le nouveau cas, qui fait l’objet d’une enquête, a été identifié dans la région d’Halifax et porte à 50 le nombre de cas actifs signalés dans la province.

Par ailleurs, l’Université du Cap-Breton a annoncé que tous les étudiants et le personnel devraient être complètement vaccinés plus tard cet automne.

L’université a dit dans un communiqué de presse qu’elle s’attendait à ce que les gens aient reçu les deux doses de vaccin d’ici le 15 octobre et soient prêts à en présenter la preuve.

L’Université du Cap-Breton a précisé que ceux qui ne pouvaient pas être vaccinés pour des raisons médicales ou autres devaient être testés deux fois par semaine et porter le masque.

La date limite de vaccination pour les athlètes universitaires et pour le personnel et les professeurs impliqués dans l’athlétisme est le 1er septembre.

Le port obligatoire du masque sera également requis dans les espaces intérieurs communs et partagés, y compris les salles de classe, jusqu’à fin septembre, date à laquelle la politique sera réévaluée.

Plusieurs autres établissements post-secondaires de la Nouvelle-Écosse ont adopté des politiques similaires, notamment l’Université Dalhousie, l’Université Mount Saint Vincent et le Nova Scotia Community College.