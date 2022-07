Le mauvais temps coûte la vie à trois enfants aux États-Unis

BIRMINGHAM, Ala. — Le mauvais temps a coûté la vie à deux bébés et à une fillette aux États-Unis au cours des dernières heures.

En Alabama, un arbre est tombé sur une maison jeudi après-midi, après avoir été déraciné lors d’une tempête accompagnée de bourrasques de 75 kilomètres/heure. Deux bambins qui se trouvaient à l’intérieur – Jalaia Ford, 3 mois, et Journee Jones, 11 mois ― ont été transportés vers un hôpital de Birmingham, a dit à la presse locale un porte-parole du bureau du coroner du comté de Jefferson.

Au moins trois autres personnes ont été blessées, dont un enfant de 11 ans. Un représentant des pompiers a indiqué que les secouristes ont peiné à secourir toutes les victimes, tant les dommages étaient importants.

Dans le Maine, une fillette de neuf ans a perdu la vie quand les orages qui ont balayé l’État ont fait tomber un arbre sur sa voiture. Les secouristes ont dû dégager des quantités importantes de débris tout d’abord pour rejoindre le terrain de camping Sebago Lake, à Standish, puis pour extraire la petite victime de la voiture, a indiqué la police locale.

Le shérif Kevin Joyce a précisé que la famille de la fillette s’apprêtait à quitter le terrain de camping en raison du mauvais temps quand l’arbre est tombé.

Plus de 10 000 clients étaient toujours privés d’électricité en Alabama vendredi matin, plus que 15 heures après le mauvais temps. On rapportait aussi des dommages épars le long de la côte est des États-Unis, aussi loin au nord que le Vermont, le New Hampshire et la frontière avec le Canada.