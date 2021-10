Le mauvais temps fait au moins 40 morts en Asie

PÉKIN, Chine — Le mauvais temps a fait au moins 40 morts en Asie, notamment en Chine et aux Philippines.

Les responsables chinois ont indiqué mardi que 14 personnes ont perdu la vie quand un autocar a plongé dans un ravin, dans le cadre d’inondations qui ont fait au moins 15 autres morts dans le nord du pays.

La chaîne officielle CCTV rapporte que 37 autres personnes à bord de l’autocar ont été secourues, dont sept qui ont été hospitalisées. Le chauffeur a été arrêté.

L’accident s’est produit lundi quand des pluies diluviennes ont provoqué des inondations qui ont détruit des maisons et recouvert de vastes terres agricoles dans deux provinces près de la capitale, Pékin.

Un site internet officiel rapporte de son côté que le chauffeur a fait fi d’avertissements demandant de ne pas essayer de traverser un pont presque entièrement recouvert d’eau. Des images mises en ligne montrent des gens réfugiés sur le toit de l’autocar presque totalement submergé près de Shijiazhuang, la capitale provinciale du Hebei.

Dans la province du Shanxi, tout juste à l’ouest du Hebei, 15 personnes ont été tuées par des inondations dont les dégâts sont évalués à près de 800 millions $ US, selon CCTV. Plus de 120 000 personnes ont été évacuées dans la province, des milliers de maisons ont été détruites et plus de 1900 kilomètres carrés de récoltes endommagés.

Les inondations ont aussi interféré avec l’exploitation minière dans la région, alors que le pays est aux prises avec une pénurie nationale de carburant.

Les inondations ont endommagé un mur de la ville de Pingyao, dans le Shanxi, qui est inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco.

Aux Philippines, une tempête tropicale qui a balayé le nord de l’archipel a fait au moins 11 morts et sept disparus. Plus de 6500 villageois ont été évacués en raison des pluies diluviennes et de vents violents qui ont déraciné des arbres et provoqué des pannes.

La tempête tropicale Kompasu glisse maintenant vers l’île chinoise du Hainan et elle pourrait ensuite toucher le Vietnam avec des vents soutenus de 100 kilomètres/heure et des rafales de 125 kilomètres/heure, selon les météorologues du gouvernement.

Six villageois ont perdu la vie quand leurs maisons ont été balayées par des glissements de terrain dans le Benguet, une province montagneuse du nord du pays; trois autres personnes sont portées disparues dans la région. Un gardien de sécurité a été emporté par les vagues à Cagayan.

Dans la province du Palawan, dans l’ouest de l’archipel, quatre personnes ont été tuées par des crues-éclairs dans la ville de Narra, et quatre autres manquent à l’appel. La garde-côtière philippine a secouru lundi des aînés et des enfants coincés dans des maisons submergées.

Une vingtaine de tempêtes et typhons frappent les Philippines chaque année.