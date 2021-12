Le mauvais temps fait au moins un mort aux États-Unis

OMAHA, Neb. — Le mauvais temps qui balaie les grandes plaines américaines et la région du Midwest a fait au moins un mort mercredi, en plus de donner naissance à plusieurs tornades.

Un semi-remorque frappé par une rafale s’est renversé mercredi soir sur l’autoroute 151, dans l’est de l’Iowa, tuant le conducteur.

Les intempéries glissaient jeudi vers les Grands Lacs, où on met en garde contre des vents violents, des chutes de neige et des conditions routières dangereuses.

On a rapporté mercredi au moins 13 tornades entre l’est du Nebraska et l’Iowa. Des bourrasques de 115 kilomètres/heure ont été mesurées au Kansas, au Nebraska et dans l’Iowa.

Un météorologue du Service national de météo des États-Unis a indiqué qu’un nombre aussi élevé de tempêtes de vent en décembre est «vraiment anormal».

Ces intempéries surviennent dans la foulée des tornades meurtrières qui ont frappé l’Arkansas, le Missouri, le Tennessee, l’Illinois et le Kentucky la fin de semaine dernière, faisant plus de 85 morts.

Plusieurs autoroutes du Kansas ont été fermées quand la poussière soulevée par le vent a réduit la visibilité à zéro. Au moins quatre semi-remorques ont été renversés.

Le Service national de météo avait lancé un avertissement de vents violents pour un secteur s’étirant entre le Nouveau-Mexique et le nord du Michigan, y compris le Wisconsin et l’Illinois. Des rafales de 130 kilomètres/heure ont été enregistrées au Texas et dans l’ouest du Kansas. Une bourrasque de 172 kilomètres/heure a été mesurée mercredi matin à Lamar, au Colorado. Des rafales de 160 kilomètres/heure ont aussi été rapportées au Kansas.

Le temps inhabituellement chaud de mercredi était en partie dû à la température exceptionnellement élevée de l’eau du golfe du Mexique, ce qui ne serait pas possible sans le réchauffement climatique, a expliqué Jeff Masters, un météorologue de l’université Yale.

Le mauvais temps qui a frappé les grandes plaines arrivait du Colorado, où le vent a causé des pannes de courant, fermé des routes et retardé ou annulé des centaines de vols. Des rafales de 160 kilomètres/heure ont été mesurées à Colorado Springs.